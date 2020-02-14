Софі Тернер разом з чоловіком вперше вийшла у світ після новин про вагітність: фото

Днями весь світ заговорив про поповнення у родині 23-річної акторки Софі Тернер та 30-річного співака Джо Джонаса. І поки подружжя не поспішає жодним чином підтверджувати чутки про вагітність, папараці вдалося помітити пару під час прогулянки у місті Цюрих.

Напередодні, 12 лютого, видання JustJared повідомило, що акторка Софі Торнер вагітна первістком. Про це сповістило близьке оточення зіркового подружжя. І поки ЗМІ з нетерпінням чекають офіційного підтвердження від майбутніх батьків, пара не поспішає публічно обговорювати особисте життя.

Важливо! Акторка Софі Тернер вагітна первістком

Натомість Софі Тернер та Джо Джонас влаштовують романтичні прогулянки Швейцарією. Пару підловили папараці у місті Цюрих, куди Джо разом з музикантами приїхав у рамках концертного туру Happiness Begins. Любляча дружина підтримала чоловіка під час гастролей.

Софі Торнер для виходу обрала шкіряний об'ємний бомбер, біле худі та сірі лосини, які підкреслили стрункі ноги акторки. Її зручний образ доповнили масивні чорні кросівки, сонцезахисні окуляри та сережки-кільця. Такий вибір на користь одягу оверзайз лише підтверджує те, що майбутня матуся хоче приховати від громадськості зміни у своїй тендітній фігурі.



Акторка Софі Тернер та Джо Джонас на прогулянці в Цюриху / E! News

Натомість її коханий Джо Джонас відзначився незмінним вишуканим смаком навіть під час буденної прогулянки. Він обрав зелені класичні штани в клітинку, які гармоніювали зі шкірянкою в тон. Співак накинув об'ємну куртку чорного кольору та замшеві черевики у пасмурну погоду в Цюриху.

Нагадаємо, що подружні обітниці Софі Тернер з 30-річним Джо Джонасом дали у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а за кілька місяців зібрали рідних та друзів на розкішній весільній церемонії у Франції.