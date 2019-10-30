Солістка гурту KAZKA зізналась, що закрутила роман з іноземцем

Українська співачка Олександра Заріцька, яка очолює гурт KAZKA, вирішила відверто розповісти про особисте життя. Артистка зізналась, що має романтичні стосунки з іноземцем.

Ще від початку заснування гурту KAZKA Олександрі Заріцькій та її колезі Микиті Будашу приписували роман. І хоч артисти активно спростовують ці чутки, запевняючи, що вони тільки друзі, у мережі все одно переконані у зворотному. Остаточно розвіяти всі міфи взялась Олександра Заріцька, яка в авторській програмі ведучого Анатолія Анатоліча "Зе Интервьюер" зізналась, що має хлопця-іноземця.

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За словами артистки, вона познайомилась з бойфрендом на фестивалі Sziget. Хлопець, ім'я якого Олександра Заріцька не хоче розголошувати, родом з Латвії та підкорив її тим, що не знав, наскільки українка популярна. Через насичений графік пара не може бачитись часто, однак нещодавно співачка та її бойфренд вирушили у романтичну подорож до Італії.

Він зачепив мене тим, що не знав, хто я. Ми просто познайомилися, були разом на фестивалі, спілкувалися,

– розповіла Олександра Заріцька.

Солістка гурту KAZKA не приховує, що спілкуватись з бойфрендом їй доводиться російською, адже українську він погано розуміє. І хоч наразі Олександра Заріцька може себе назвати щасливою, у тривалість цих стосунків вона не вірить.

"Я думаю, навряд це чимось хорошим закінчиться. Такі стосунки ніколи не закінчуються добре, здається... У мене немає часу, та і якби він був, ми би бачилися б раз на місяць. Мій колишній хлопець жив у Києві, а історія була та ж. У нас різні інтереси, інше коло спілкування. В ідеалі, це має бути людина з нашої компанії", – додала Олександра Заріцька.

Як відомо, наприкінці вересня 2019 року на інстаграм-сторінці гурту KAZKA з'явилось романтичне фото, яке підігріло чутки про роман Олександри Заріцької та Микити Будаша. Артистка ніжно підписала спільний знімок, де вона опирається на плече колеги: "Тихенько вкрасти від людей, до ніг кидати орхідеї". Окрім цього, Олександра Заріцька неодноразово демонструвала ніжність під час спілкування з Микитою, чим наштовхувала прихильників на думку, що вона закохана у музиканта.