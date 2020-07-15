Іспанська королева Летиція разом із чоловіком, королем Філіпом IV продовжують свій тур. Під час чергового виходу на публіку Її Величність продемонструвала ніжний та, водночас, елегантний образ, одягнувши легку сукню з квітковим принтом.

Королівське подружжя Іспанії в рамках свого туру з метою підтримки економічної, соціальної і культурної діяльності після початку поширення коронавірусної хвороби відвідало Вінуесу – місто і муніципалітет в Іспанії, що входить до провінції Сорія в складі автономного співтовариства Кастилія і Леон. Королева Летиція постала перед громадянами та камерами у красивій літній сукні.

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Образ королеви Летиції

47-річна королева продовжує приголомшувати прихильників стильним та елегантним вбранням. На черговому заході вона з'явилася у ніжно-рожевій сукні з квітковим принтом. Струнку талію підкреслила за допомогою пояса в тон аутфіту. Поєднала look із коричневими еспадрильями на платформі і шнурівці. Серед аксесуарів її образ доповнювали невеликі золоті сережки та блакитна захисна маска.

Королева полюбляє збирати волосся у хвіст. Цього разу вона зробила саме так. Акуратна зачіска гарно поєдналася із вбранням. На обличчі Летиція зробила насичений макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція у сукні з квітковим принтом / Фото: Getty Images

Король Філіп IV постав поруч із дружиною у смугастій сорочці та сірих штанах. Він доповнив образ коричневим ременем і поєднав вбрання зі світлим взуттям.



Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото: Getty Images