Популярна співачка з'явилась на червоній доріжці з нагоди дня народження програми "Світське життя". Оля Цибульська для виходу обрала вишукану білу сукню з золотим принтом та пікантним декольте.

Після кількох місяців карантину український шоу-бізнес зібрався на гучну вечірку з нагоди 15-річчя програми "Світське життя". День народження успішний проєкт святкував з розмахом, а Оля Цибульська стали однією з вітчизняних зірок, які постали на червоній доріжці заходу. Свій бездоганний образ співачка показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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"Якби в українського шоу-бізнесу був герб – це точно був би капелюшок Каті Осадчої… Хай Україна звучить на весь світ. А я на 50-річному ювілеї буду така ж красива, скромна і молода", – прокоментувала Оля Цибульська 15-річчя "Світського життя".

Образ Олі Цибульської

Артистка вразила вишуканим та водночас спокусливим look. Вона обрала сукню довжини максі зі спідницею вільного крою та об'ємними рукавами-ліхтариками. Родзинкою образу стало декольте та пікантний виріз на талії, який оголював підтягнутий живіт, а бюст підкреслював своєрідний топ. Не менш яскравий принт вбрання – золотий орнамент у стилі петриківського розпису.

Оля Цибульська вирішила підкорити не лише ефектною сукнею, а й насиченим макіяжем. Вона виділила очі перламутровими тінями, а губи нафарбувала насиченою помадою персикового кольору.

Зі звичною хвилястою укладкою та масивними аксесуарами – сережками та кільцем – вона виглядала фантастично.



Оля Цибульська на дні народженні "Світського життя" / Фото Instagram / @cybulskaya



Оля Цибульська на дні народженні "Світського життя" / Фото Instagram / @cybulskaya