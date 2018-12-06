Світлана Тарабарова записала емоційну пісню з відомим репером

Українська співачка Світлана Тарабарова продовжує дивувати прихильників музичними новинками. Зірка записала символічну пісню з репером Yarmak (справжнє ім'я – Олександр Ярмак).

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. До такої знакової дати співачка Світлана Тарабарова та реп-виконавець Yarmak підготували новий трек, який присвятили українським воїнам.

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"В нашій країні так повелось історично, що ця земля пишається своїми воїнами. Скільки б нас не намагалися завоювати, змусити бути під гнітом, ми завжди боролися за свою свободу. Борімося далі! Ворогів багато, але і сили багато", – зазначив Yarmak, привітавши всіх військових зі святом.

Наразі артисти випустили аудіоверсію пісні "VOIN", якою вже насолоджуються прихильники Yarmak та Світлани Тарабарової. Трек за лічені години зібрав понад 46 тисяч переглядів та чимало схвальних відгуків. "Це неймовірно! Голос Сашка майже не впізнати, якщо відверто", "Дуже цікавий формат", "Цей трек несе дуже глибокий сенс про нашу сьогоднішню ситуацію", – написали користувачі мережі.

Слухайте нову пісню Yarmak та Світлани Тарабарової "VOIN" (аудіо):