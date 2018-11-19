"Танці з зірками 2018" покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич: реакція мережі

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"Танці з зірками 2018": Павло Вишняков та Юлія Сахневич
"Танці з зірками 2018": Павло Вишняков та Юлія Сахневич / 1plus1.ua

За крок до фіналу розважальне шоу "Танці з зірками 2018" покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Такі результати півфіналу викликали неоднозначну реакцію у мережі.

Як відомо, пара жодного разу не потрапляла в зону ризику, а їхньою майстерністю захоплювались всі зіркові судді. Катерина Кухар назвала Павла Вишнякова фаворитом шоу та у перших ефірах пророкувала йому перемогу. Однак всі сподівання балерини розвіялись, коли, за результатами голосування глядачів, актор та його чарівна партнерка покинули проект. 

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"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

 

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Водночас Лесю Нікітюк, яка отримала найменшу кількість балів від експертного журі, вкотре врятували прихильники. Завдяки їх активному голосуванню телеведуча стала другою фіналісткою шоу та не переживала за свою участь у проекті. 

Такі результати півфіналу розбурхали мережу. Після прямого ефіру на сторінці "Танці з зірками 2018" в Instagram вибухнула палка суперечка. Чимало хейтерів заявляли, що не Павло Вишняков та Юлія Сахневич повинні були покинути паркет. "Це шоу про танці, а те, що робить Леся до танцю ніякого відношення не має. Рейтинг шоу і тільки", "Та це нечесно! Це не гумор-шоу. Як Леся не розуміє, що вона дійсно погано танцює і не гідна фіналу?", "Шоу знецінюється! Особисто мені хочеться дивитися на гарні танці, а не на дерев'яні ноги Лесі", "Це була дуже сильна пара, яка мала б зайняти якщо не перше, то друге місце", – написали користувачі мережі. 


Коментарі людей щодо результатів півфіналу "Танці з зірками" / скріншот

Чимало людей заявили під дописом, що не будуть дивитись більше шоу "Танці з зірками 2018" та звернулись до організаторів проекту із проханням переглянути встановлені правила. 

Інші ж користувачі мережі активно стали захищати Лесю Нікітюк. Люди заявили, що, хоч вона танцює не ідеально, однак отримує підтримку від глядачів. Тому, за умовами проекту, телеведуча повинна продовжити боротьбу за головний кубок "Танці з зірками 2018". "З чого раптом його потрібно повертати? Треба було голосувати або танцювати нормально. Якщо його повернуть, то це буде безглуздо! На якій підставі?", "В сенсі несправедливість? Я голосую за кого хочу, а ви голосуйте, за кого хочете! Такі результати", – пояснили прихильники Лесі Нікітюк. 

Журналісти LifeStyle 24 поцікавились у читачів, як вони ставляться до результатів півфіналу шоу "Танці з зірками 2018". Всього за кілька годин понад 1300 людей взяли участь в опитуванні. 63% респондентів не погоджуються зі списком фіналістів шоу, зазначаючи в коментарях, що воно перетворюється на фарс.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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