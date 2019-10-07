"Танці з зірками 2019" 7 випуск: хто залишив проєкт

Розважальний проєкт "Танці з зірками 2019" цієї неділі, 6 жовтня, знову вразив та зворушив глядачів незвичними виступами. Учасники змушені були вийти на паркет зі своїми суперниками, що значно ускладнило їхнє завдання.

Щотижня кількість претендентів на головний кубок "Танців з зірками 2019" зменшується. І хоч пари намагаються демонструвати ідеальні па, все ж одні з них покидають проєкт.

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Однак у 7 випуску звичні правила дещо змінились. Знаменитості виступали з іншими партнерами, тому жоден із них не розпрощався із проєктом. Такі правила під час обміну учасників діють не тільки в українських "Танцях з зірками", але й в усіх міжнародних версіях проєкту.

Водночас на початку шоу ведучі Юрій Горбунов та Тіна Кароль оголосили про старт голосування за фаворитів. Лінії будуть відкритими упродовж тижня, а отримані дані 6 жовтня повпливають на результати наступного прямого ефіру.

Наприкінці випуску Тіна Кароль та Юрій Горбунов вирішили оголосити знаменитостей, які отримали найменшу кількість балів. У зоні ризику опинились Михайло Кукуюк та Олена Кравець.

Якби сьогоднішній ефір був за всіма правилами, а одна пара повинна була б покинути шоу, це була б Олена Кравець та Максим Леонов,

– розповів Юрій Горбунов.

Справжнім шоком для прихильників стала несподівана заява актора Олексія Яровенка. Чоловік зізнався, що перед випуском був налаштований піти з проєкту. За його словами, чутки та плітки за лаштунками "Танців з зірками 2019" – це не те, в чому він хотів би брати участь. Однак Олексій Яровенко вирішив змінити своє рішення та все ж залишитись у шоу.

"Друзі, сьогодні я хотів взяти мікрофон та заявити, що йду з шоу. Але в гримерці після виступу я зрозумів, що мені подобається створювати постановки і танцювати. Для мене це справжній виклик. Тому я продовжую", – заявив Олексій Яровенко.

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.