TAYANNA назвала своїх фаворитів Нацвідбору до Євробачення-2019: цікаві дані

У суботу, 9 лютого, розпочалась запекла вокальна боротьба за можливість представляти країну на Євробаченні-2019. І хоч співачка TAYANNA відмовилась брати участь у Національному відборі, все ж вирішила прокоментувати шоу.

Під час спілкування з ведучою програми "Світське життя" TAYANNA не уникнула провокативних питань. Відтак співачка відверто розповіла, кого бачить серед фіналістів Нацвідбору.

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Це таке провокативне запитання. Я вболіваю за більшу частину учасників, тому що вони мої друзі. Мені подобається KAZKA, MARUV… Мені здається, що LAUD теж гідний перемоги. Між ними, можливо, і буде голосування,

– розповіла TAYANNA.

Артистка також пояснила, чому перед оголошенням учасників шоу відмовилась брати участь у Національному відборі. За словами TAYANNA, вона вже мала пісню на конкурс, але від початку не хотіла йти на це шоу.

"З самого початку я взагалі була проти того, аби брати участь у відбірковому турі, але мене вмовили мої менеджери і продюсери. Я погодилася. Та з часом ми зрозуміли, що цього року віддамо всі сили на написання нового альбому, на написання нових пісень, на підготовку нових кліпів, на підготовку до сольного концерту", – зазначила TAYANNA.

Що відомо про участь TAYANNA у Євробаченні-2019?У листопаді 2018-го співачка TAYANNA зробила неоднозначну заяву: вона натякнула на участь у Нацвідборі та додала, що прийде на шоу, якщо там не буде Андрія Данилка. Все тому, що зірковий суддя раніше заявляв, що саме через нього TAYANNA поступилась місцем у Євробаченні MELOVIN.



Вже на початку грудня артистка анонсувала прем'єру конкурсної пісні "Очі". Проте, несподівано для всіх українських прихильників Євробачення, TAYANNA відмовилась від участі в Нацвідборі, пояснивши це філософською фразою: "Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого". У мережі підозрювали, що зірка просто боїться втретє зазнати фіаско, адже у боротьбі бере участь популярний гурт KAZKA.