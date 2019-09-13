Телеканал HBO почав працювати над ще одним приквелом серіалу "Гра престолів": подробиці

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"Гра престолів"
"Гра престолів" / IMDb

За вісім років виходу на екрани серіал "Гра престолів" зібрав чималу армію шанувальників. Проте не всі з них були задоволені фінальними епізодами завершального сезону. Тому творці стрічки, зокрема телеканал HBO, почали працювати над ще одним приквелом (попередньою історією), у якому обіцяють забезпечити фанатам більшу кількість сцен, яких їм забракло у 8 сезоні.

На початку червня в мережі з'явилася інформація про те, що знімальна команда розпочала працювати над приквелом "Гри престолів", а в липні стало відомо, що фільмування першого епізоду вже завершено. Однак на цьому сюрпризи від творців культової стрічки не завершилися.

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Як повідомляє іноземне видання Deadline, телеканал HBO має намір ще не один раз здивувати шанувальників легендарної саги, тому взялися за знімання ще одного приквела. Історія, яку знімальна команда покаже у новому серіалі, розповідатиме про події, що відбулися за 300 років до існування Вестроса з сучасними героями.

У джерелі зазначається, що однією з ключових сцен стане громадянська війна, яка відома як Танець Драконів. Над сценарієм знову працює Джордж Мартін, який нещодавно заявляв, що насичена праця над "Грою престолів" втомлювала і викликала стрес, а також Раян Кондалєв. Наразі це всі подробиці, про які повідомили творці майбутньої прем'єри.

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Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
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