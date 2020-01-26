Тейлор Свіфт зізналася, що виснажувала себе голодуванням через надмірну вагу

Американська виконавиця оприлюднила те, що впродовж року страждала від розладу харчової поведінки. Співачка намагалася позбутися зайвих кілограмів завдяки жорсткому режиму тренувань та тривалому голодуванню. Їй вдалося позбутися комплексів лише завдяки ставленню суспільства.

31 січня на стрімінговій платформі Netflix відбудеться прем'єра біографічної стрічки Тейлор Свіфт Miss Americana. У фільмі американська кінорежисерка Лана Вілсон екранізувала шлях до успіху однієї з найпопулярніших представниць на теренах музичної індустрії.

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Перед тим, як картина вийде на широкий загал, співачка поспілкувалася з журналістами видання Variety й під час відвертого інтерв'ю розповіла про особисті невдачу в гонитві за струнким тілом.

Коли мені виповнилося 18, я вперше потрапила на обкладинку таблоїду. Та ще з яким заголовком – "Вагітна у 18?"! І все це тому, що я одягла щось обтисле, що підкреслило мій не зовсім плоский живіт. Все це призвело до того, що я просто перестала їсти,

– зізналася знаменитість.

Суспільний осуд став причиною того, що Тейлор Свіфт ретельно слідкувала за своїм харчуванням. Проте вона знехтувала порадами стосовно здорового харчування, обравши натомість голодування та надмірні фізичні навантаження.

Все це стало причиною виснаження її юного організму, яке вона відчувала під час кожного концертного шоу. Знаменитість намагалася приховати від громадськості те, що недоїдає, знічуючись після кожного компліменту щодо її стрункості.

На фотосесії для журналу, коли я приміряла вбрання, стиліст здивувався, наскільки у мене хороша фігура, і зізнався, що зазвичай їм доводиться "підганяти" сукні під форми героїв, а на мені все виглядає ідеально. І тоді я зрозуміла, що, можливо, даремно виснажую себе хвилюваннями та дієтами,

– пригадала виконавиця.

Тейлор Свіфт запевнила, що їй було складно наважитися розсекретити подробиці про розлад харчової поведінки, проте вона сподівається, що власним прикладом зможе переконати прихильників, що не варто гнатися за псевдоідеалами краси й залежати від суспільної думки. Зірка порадила сповідувати позитивне мислення, яке допомагає у боротьбі зі штучними стереотипами.