Тіна Кароль прокоментувала звинувачення у підсуджуванні на Нацвідборі

Хоч Національний відбір Євробачення-2020 завершився ще 22 лютого 2020 року, у мережі й досі обговорюють шоу. Зокрема, навіть під час прямого ефіру Сергій Притула запідозрив Тіну Кароль у підсуджуванні. Ці чутки вкотре спростувала артистка.

У програмі "Світське життя" вона наголосила на тому, що це перший Нацвідбір, який відбувся без гучних скандалів. Окрім цього, Тіна Кароль звернула увагу Каті Осадчої на те, що думки зіркових суддів та глядачів чи не вперше зійшлись. Та не оминула вона каверзних питань про підсуджування.

Важливо: Тіну Кароль запідозрили у підсуджуванні у другому півфіналі Нацвідбору

Відомо, що у Національному відборі брали участь колишні учасники "Голосу країни", які були в команді Тіни Кароль. Зокрема, KHAYAT дійшов з артисткою до фіналу шоу та поступився перемогою Оксані Мусі. Тому у мережі звернули увагу на високі бали експертів, які присуджували конкурсанту.

"Там не тільки KHAYAT, там був David Axelrod, KRUTЬ, хоч вона не з моєї команди, але з "Голосу", Еліна Іващенко була. Це взагалі моя переможниця у "Голосі. Діти", до неї взагалі материнський інстинкт. Мене взяли туди як співачку та вокалістку. Є менеджер, є Андрій Данилко, який займається перфоменсом. Я – за голос та стабільність. Тому на "Євробачення" їде та людина, яка найбільш готова до цього", – розповіла Тіна Кароль.

Артистка і сама була учасницею Євробачення. У 2006 році вона презентувала на конкурсі пісню Show Me Your Love, з якою виборола 7 місце. Тому у програмі Тіна Кароль дала пораду гурту Go_A, який вже у травні 2020 року представлятиме країну на міжнародному шоу.

На тебе їде потяг, а тобі все одно. Або ти або я. І ти просто йдеш, це має бути машина і, до речі, Go-A такий, він найстійкіший психологічно,

– поділилася Тіна Кароль.

Як відомо, у фіналі Нацвідбору гурт Go_A здобув найбільшу кількість балів та виборов можливість представляти країну на Євробаченні-2020. Вперше в Європі зазвучить україномовна пісня "Соловей", яка вже підкорює мережу. Представники гурту заявили, що не мають наміру змінювати слова композиції. Та яким буде виступ артистів і чи внесуть вони правки у свій номер – глядачі побачать вже під час Євробачення-2020. За попередніми даними, шоу відбудеться з 12 до 16 травня.