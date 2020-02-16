Тіну Кароль запідозрили у підсуджуванні у другому півфіналі Нацвідбору

Вчора, 15 лютого, відгримів другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. За його результатами до фіналу пройшли двоє колишніх підопічних Тіни Кароль з проєкту "Голос країни" KHAYAT та David Axelrod. Сергій Притула запідозрив Тіну Кароль у підсуджуванні.

Ведучий Національного відбору Сергій Притула під час прямого ефіру натякнув одній із суддів Тіні Кароль, що її оцінки дуже відрізняються від оцінок інших членів журі. Такі звинувачення спричинило те, що артистка поставила найвищі бали виконавцям, з якими співпрацювала раніше на шоу "Голос країни".

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Перед оголошенням результатів суддівського голосування, Сергій Притула наголосив на тому, що серед півфіналістів є відразу три учасники, які були в її руках на проєкті "Голос країни" – це Еліна Іващенко, KHAYAT та David Axelrod.

Ми говорили, що Тіна Кароль буде судити чесно та об'єктивно,

– звернувся до виконавиці Притула.

Андрій Данилко та Віталій Дроздов поставили виступу Еліні Іващенко 4 бали, а от Тіна – 7. David Axelrod та КHAYAT отримали від артистки 6 та 8 балів.

Інші конкурсанти MOONZOO та TVORCHI від Андрія та Віталія отримали 7 та 8 балів, а от Тіна Кароль оцінила їхні виступи у 2 та 5 балів.

Ні, це не підсуджування своїм. Я відповідаю за те, наскільки стабільно, наскільки вокально, наскільки звучало. Що зробити, якщо ті люди, які колись були в моїх руках, виступили найкраще, стабільніше, ніж інші. Я не кажу, що їхні пісні кращі. Говорю проте, як вони сьогодні виступили,

– відповіла Тіна.

Сергій Притула додав, що він нікого не звинувачує в корупційних схемах, проте це виглядало дуже дивно.