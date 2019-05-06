Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем

У 2019 році святкування Трійці припадає на 16 червня – п'ятдесятий день після Великодня. Це свято є одним з 12 найважливіших християнських свят. День Святої Трійці також називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею. Храми та власні оселі віруючі прикрашають зеленню та квітами.

Календар свят у 2019 році передбачає 12 вихідних у червні, включаючи святкові дні і звичайні вихідні. День Святої Трійці у 2019 році припадає на 16 червня – неділю. Вихідний переноситься на понеділок – 17 червня. Таким чином українці матимуть три вихідних поспіль – 15, 16, 17 червня. Також 28 червня буде вихідним днем, адже Україна святкує День Конституції України.

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День Святої Трійці вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви. Також це свято присвячене зішестю Святого Духа на послідовників Христа.

Історія свята

Вперше Трійцю вирішили святкувати апостоли, які є учнями Сина Божого. Цим святковим днем вони хотіли увіковічити велику подію, коли на них зійшов Святий Дух. На той момент вони вже 50 днів молилися в Сіонській світлиці. Відтак на цьому місці виник перший християнський храм.

Апостоли після сходження Святого Духа знайшли здатність говорити на різних мовах світу, щоб нести слово Боже в різні країни. Що цікаво, учні навчилися зцілювати і передбачати майбутнє. Апостоли ж виконали своє призначення і вирушили по світу розповідати про життя Господнє і його болісну смерть за гріхи всього людства.



Трійця 2019

Вперше офіційно Трійцю вирішили святкувати в 381 році, коли в Константинополі був скликаний II Вселенський собор, де затвердили догмат про рівність всіх Божих осіб. Стародавні слов'яни звернули увагу на Трійцю лише через 300 років після хрещення Русі, в кінці XIII – початку XIV століть.

Традиції свята

Повсякчас українці на Трійцю прикрашають свої оселі гілками дерев і запашними травами, адже зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі. З цим днем пов'язано багато народних звичаїв і обрядів.

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День Святої Трійці вважається дуже веселим і радісним святом. Дні перед Трійцею називаються Клечальним або Русальним тижнем, а перші три дні після – Зеленими святами. Святкування Трійці супроводжується різними обрядами і прикметами, багато з яких збереглися ще з дохристиянських часів.

Перед святом треба ретельно прибрати своє житло і завершити всі справи. Прикрасити будинок гілками берези, дуба, клена чи липи (однак не варто використовувати гілки осики або верби), а також ароматними травами – лепехою, м'ятою, мелісою, чебрецем, волошками. На Трійцю забороняється будь-яка праця.



Зелені свята 2019

Рекомендується відвідати в день Трійці святкову церковну службу, принісши із собою зелений букет з трав і квітів. Також покличте до себе в гості близьких та друзів і приготуйте святковий стіл. Не можна в цей день сумувати, ображатися на когось і думати про погане.

Свято Трійці припадає на той час, коли розпускаються дерева і розквітають квіти. У давнину цей період слов'яни особливо шанували, називаючи його торжеством весни перед початком літа. Цей час краще проводити на природі, брати участь у народних гуляннях та розвагах. Не варто забувати про прикмети та повір'я на троїцькі свята.

Вважається, що в четвер перед Трійцею русалки виходили з води. Купатися в цей період не бажано, можна потрапити в сітку русалок. Гарною прикметою було парублку посвататися на Трійцю, тоді життя у подружжя буде щасливе і довге. При освяченні в церкві букетів на них треба пролити кілька сльозинок. Вважається, що трави допомагають при недугах і служать оберегом для дому.

Трійця завжди вважалася дівочим святом. У цей день ворожили на судженого, дівчата потайки ходили в ліс і кидали сплетені вінки русалкам, щоб вони послали їм багатих женихів. Ворожіння супроводжувалися піснями та хороводами.