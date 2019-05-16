У Британії розшифрували загадковий манускрипт Войнича

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Вчені Брістольського університету розшифрували манускрипт Войнича
Вчені Брістольського університету розшифрували манускрипт Войнича / Фото з відкритих джерел

Дослідник Джерард Чешир з Брістольського університету у Великобританії розгадав мовну систему манускрипту Войнича і перевів деякі його фрази. На думку вченого, рукопис написано забутою протороманською мовою, яка була поширеною по всій європейській частині Середземномор'я.

Статтю з результатами дослідження опублікували в журналі Romance Studies.

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Автор роботи зауважив, що знакова система манускрипту складніша і менш інтуїтивна, ніж інші види писемності, що пояснює її рідкість і швидке старіння. Так, в рукописі використовувалося поєднання забутих мов, в тому числі розмовної латині. Серед інших унікальних властивостей манускрипту – присутність незнайомих символів, відсутність спеціальних знаків пунктуації та подвійних приголосних, наявність дифтонгів, трифтонгів, квадріфтонгів і навіть квінтіфтонгів, які використовувалися для позначення певних звуків.

Чешир вважає, що для розшифровки манускрипту необхідно зрозуміти граматичні правила. У статті він перерахував ключові символи, використані в рукописі, їхні різні варіанти написання і відповідність широко використовуваних символів в сучасних мовах. Дослідник також перевів деякі написи, які супроводжували зображення, присутні на багатьох сторінках рукопису. Тексти були присвячені купанню, лікарським рослинам, виверженню вулкана та астрології.

Рукопис Войнича є середньовічним рукописом, написаним в XV столітті невідомими авторами. Артефакт виявив у 1912 році польський антиквар Вільфрід Войнич у стародавньому південноєвропейському замку Вілла Мондрагоне. Багато вчених вважають, що манускрипт не піддається розшифруванню в принципі, оскільки неодноразові спроби зрозуміти написане зазнали невдачі.

Наразі манускрипт є власністю бібліотеки Єльського університету. Кілька років тому він був повністю оцифрований.

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Теги: LifeStyle Новини культури Великобританія
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