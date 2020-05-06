У чоловічій розстебнутій сорочці та піджаку: Емілі Ратажковскі похизувалася звабливим образом

Американська акторка та модель польсько-єврейського походження Емілі Ратажковскі навіть на карантині не припиняє радувати шанувальників еротичними кадрами. Вона влаштовує домашні фотосесії та ділиться архівними знімками. Знаменитість поширила чергові звабливі світлини.

28-річна красуня продовжує розбурхувати мережу пристрасними фотографіями. Вона оприлюднює їх на особистій сторінці в інстаграмі. Більш, ніж 26 мільйонів підписників слідкують за акаунтом Емілі та з нетерпінням чекають нових публікацій.

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Ратажковскі поділилася двома чорно-білими кадрами, які за годину вподобали більше, ніж 330 тисяч користувачів мережі. Дівчина знає, як привернути увагу та створити ажіотаж навколо своєї особистості.

Вона постала перед камерою у чоловічій білій сорочці та чорному піджаку. Обидва елементи її образу розстебнуті, тому можна побачити оголені груди моделі. Волосся Емілі вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.

Проникливий погляд знаменитості додає її образу ще більшої сексуальності.



Сексапільна Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

На іншому фото зірка застебнула одяг та оголила ліве плече. Волосся Ратажковскі забрала набік та відвернула голову.



Спокусливий образ Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata