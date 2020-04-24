У кадр я більше не повернуся: Ольга Фреймут вразила гучною заявою

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут вразила прихильників заявою про те, що не повернеться на телебачення. За її словами, її місце вже зайняли.

Своїми роздумами та планами щодо роботи на телебаченні Ольга Фреймут поділилася в бесіді з телеведучою Наталією Влащенко на її YouTube-каналі.

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Напевно в кадр я більше не повернуся, адже мені не пропонують ті проєкти, які я хочу вести. Я дуже хочу знову повернутися до програми "Ревізор" та "Інспектор Фреймут", але коли я пішла з "Ревізора", там з’явилася нова телеведуча, коли я пішла з "плюсів", там теж з’явився новий телеведучий. Територія вже зайнята,

– заявила Фреймут.

За її словами, імпровізувати вона більше не хоче. Адже які б якісні шоу вона не робила, люди погано дивляться, рейтинги низькі, тому займатися чимось іншим більше не хоче. В кадр вона повернеться лише тоді, коли їй дадуть можливість займатися перевірками.

Нагадаємо, що одним із останніх авторських шоу телеведучої стала програма "ОЛЯ", яку закрили через низькі рейтинги. Проєкт протримався в ефірі на "Новому каналі" менше ніж місяць.

На запитання Наталії Влащенко чи жаліє Фреймут про те, що заради творчих поривів вона покинула програму "Ревізор" та "Інспектор Фреймут" телеведуча відповіла, що це єдина помилка про яку вона сильно шкодує.

Це єдина моя помилка в житті. Я більше взагалі ніколи не помилялася. Все, що я робила – робила правильно. В цьому випадку мене ніби ангели покинули, і я зробила велику помилку. З "Нового каналу" я пішла, бо побачила нові можливості. Вести шоу "Голос країни" мені було дуже цікаво. Це була спокуса, але так не треба було робити,

– зазначила телеведуча.

На звільнення з телеканалу "1+1" Фреймут наштовхнули, за її словами, гормони. Тоді вона була вагітною і почала собі щось фантазувати. Їй захотілося вести реаліті-шоу "Від пацанки до панянки", бо воно дуже подобалося її старшій доньці Златі. Тоді редактори дуже здивувалися такому її рішенню, адже вважали, що у неї були дуже серйозні проєкти, а вона погодилася на епізодичну роль.



Ольга Фреймут на зйомках шоу "Від пацанки до панянки"

Зазначимо, що на початку осені, Ольга Фреймут перейшла працювати на проросійський телеканал "Інтер", на якому вела ток-шоу про відносини з чоловіками і жінками.

"Як можна було піти на "Інтер"? Розчарування", "Оля, чому "Інтер"? Канал, який я не дивлюся і дивитися не буду, навіть з Вами. Розчарована", "Не ходіть по інших каналах, вірно?", –обурювалися користувачі у коментарях до публікації Фреймут в Instagram.

Згодом телепроєкт "Роман з Ольгою", який телеведуча вела в парі з журналістом Романом Кадеміним глядачі розкритикували. Фреймут звинувачували у відсутності такту та безапеляційності.