У Києві відкрилась грандіозна виставка з 3D-скульптурами: ефектні фото

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Ефектна виставка Samskara в Києві
Ефектна виставка Samskara в Києві / Прес-служба

14 листопада у Києві запрацювала приголомшлива сучасна виставка Samskara, яка поєднала експозиції з графічними роботами Андроїда Джонса, інтерактивними інсталяціями та 3D-скульптурами.

Першими гостями світського заходу стали прихильники художника та українські знаменитості. Зокрема, відкриття виставки Samskara відвідали  учасники гурту Shanti People, ведучий "Хіт-ФМ" Денис Жупник з дружиною Олександрою, саундпродюсер Артур Данієлян, актор Ілля Дерменжи, ді-джей та ведуча Даша Коломієць та інші.

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Виставка в Києві Samskara
Виставка в Києві Samskara / прес-служба


Перша вечірка виставки Samskara / прес-служба

Для всіх відвідувачів виставки організатори можуть провести спеціальну екскурсію, завдяки якій можна дізнатись більше про творчість митця та його життя. 

Варто зазначити, що головним натхненням для Андроїда Джонса є індійська філософія. Особливу роль на нього справила книга Бхагавадгіта, що простежується у картинах митця. Сама ж виставка Samskara є своєрідним способом пов’язати цитати з видання в один світ.

Перебуваючи на виставці, важливо пам’ятати про душу та процес її переродження. Душа перероджується подібно тому, як ми змінюємо одяг. Скинув попереднє тіло, душа ставить собі найважливіші питання, шукає себе та переосмислює вектор свого розвитку,
– розповіли представники Samskara.


Виставка у Києві / прес-служба

Виставка Київ
Samskara / прес-служба

Роботи Андроїда Джонса
Роботи Андроїда Джонса / прес-служба

Сучасне мистецтво
Сучасне мистецтво / прес-служба 

ефектна виставка в Києві
Ефектна виставка сучасного мистецтва / прес-служба

Samskara виставка
Виставка Samskara у Києві приголомшує красою / прес-служба

Відомо, що виставка цифрового мистецтва буде діяти до 13 січня. Захід відбувається в Будинку одягу на Львівській площі. В її рамках також заплановані гучні вечірки, зокрема, 17 і 18 листопада.

Хто такий Андроїд Джонс?Це художник, який у дитинстві він пережив тяжку хворобу. Проводячи чимало часу у лікарнях, він придумав псевдонім Андроїд та розпочав свій творчий шлях. У віці 11 років Андроїд Джонс вирішив, що у нього немає права займатись неприємними та позбавленими змістом справами, тому присвятив себе живопису. Зараз серед його робіт – концепт-арт “Зоряних війн” та “Аватару”, зомбі-ігор для Нінтендо, інсталяціями на будівлях Емпайр-стейт-білдингу та Сіднейської опери, виставки для фестивалю Burning Man. 

Теги: LifeStyle Анонс Новини Києва Новини культури Мистецтво Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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