У напівпрозорій сукні з пір'ям: спокусливий образ Насті Каменських

Популярна українська виконавиця Настя Каменських не втрачає можливості похизуватися стрункою фігурою. Вона продемонструвала ефектний образ на червоній доріжці Національної музичної премії "Українська пісня року".

В середу, 12 лютого, в Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася церемонія нагородження музичної премії, ініціаторами якої стали Олег Винник та Михайло Поплавський. Статуетки за внесок в українську музику отримали багато українських зірок. Серед них була і Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK.

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Зірка вміє вражати публіку ефектним вбранням. На червоній доріжці премії вона позувала перед камерами в дуже привабливому аутфіті. Настя була одягнена в напівпрозору сукню, розшиту пір'ям та зі спокусливим декольте, а на талії мала тонкий ремінець. Таке вбрання артистка поєднала із світлими блискучими босоніжками.

Завершила образ NK красива кучерява укладка на один бік. Особливого шарму додавала прикраса на голові. В неї був яскравий макіяж, з акцентом на очах та нюдовою помадою.



Настя Каменських позує на червоній доріжці / Instagram / @kamenskux

Співачка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці фото з церемонії.

Пісня "Обіцяю" назавжди залишиться для мене особливою, адже вона стала моєю обітницею коханому чоловікові. І мені дуже приємно, що вона продовжує збирати нагороди,

– підписала світлину Каменських.



Настя Каменських на премії "Українська пісня року" / Instagram / @kamenskux