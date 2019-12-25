У смарагдовій сукні і блискучих туфлях: Меланія Трамп продемонструвала різдвяний образ

Перша леді США Меланія Трамп привітала дітей зі святом під час телефонної розмови у рамках різдвяної програми командування Північноамериканської аерокосмічної оборони (NORAD) "Відстеж Санту".

Про це Меланія розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши знімок з Білого дому. На ньому перша леді США говорить телефоном. Дружина Дональда Трампа вітає діток зі святом і цікавиться, які вони подарунки бажають отримати.

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За словами Меланії, таке спілкування належить до її улюблених традицій.

У Різдво Санта важко працює, доставляючи іграшки дітям у всьому світі! Чудова традиція, спасибі, Санта, за те, що долучив мене допомогти дітям відстежити твоє переміщення", – додала у підписі дружина президента США.

Крім того, перша леді США продемонструвала святковий образ. Меланія одягнула смарагдову блискучу сукню, яка чудово підкреслила її фігуру. Ексмодель завершила свій look срібними туфлями-човниками на високих підборах.



Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Додамо, що цього року Меланія Трамп відповідала на дзвінки без свого чоловіка Дональда. Також при цьому не були присутні журналісти. Найімовірніше, причиною приватності стала тогорічна конфузна ситуація. У 2018 році Дональд Трамп говорив з 7-річним хлопчик та спитай його, чи він досі вірить у Санту.