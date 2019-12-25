У співпраці з Сантою: Меланія Трамп традиційно поспілкувалася з дітьми у переддень Різдва

Перша леді США привітала дітей зі святом під час телефонної розмови з Білого дому. Деяким малюкам, які телефонували до NORAD, аби відстежити політ Санти, пощастило поспілкуватися з Меланією. На сторінках соціальних мереж вона зауважила, що це належить до її улюблених різдвяних традицій.

Впродовж 64 років американські військові у режимі реального часу повідомляють про координати санчат Санта Клауса на шляху від Північного полюса по всій планеті. Така традиція була започаткована випадково, коли до центру Космічного командування ВПС США надійшов перший телефонний дзвінок від маленької дівчинки, яка сподівалася на розмову з Сантою.

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Так, у переддень Різдва Дональд Трамп та Меланія долучаються до проєкту NORAD Tracks Santa. Перша леді поділилася враженнями від традиційної розмови з малюками, які прагнуть дізнатися, коли Санта завітає до їхнього дому.

У Різдво Санта важко працює, доставляючи іграшки дітям у всьому світі! Чудова традиція, дякую, Санто, за те, що долучив мене допомогти дітям відстежити твоє переміщення,

– прокоментувала перша леді у своєму інстаграмі.

Знаково, що цьогоріч Меланії відповідала на дзвінки самостійно, без Дональда Трампа. А преса не мала змоги прослідкувати за її розмовами і не була запрошена до Білого дому. Таку приватність пов'язують з конфузом, який стався минулого року. Тоді під час спілкування з семирічним хлопчиком президент Трамп запитав його, чи в своєму віці він досі вірить у те, що Санта існує.