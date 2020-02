Важкохворий Оззі Осборн презентував альбом Ordinary Man: перший реліз за десять років

Останній рік для культового рокера видався складним випробуванням, адже його здоров'я різко погіршилося після численних недуг. Проте це не завадило Оззі Осборну випустити свій 12 студійний альбом Ordinary Man, до якого увійшло 11 композицій.

Сьогодні, 21 лютого, відбулася музична прем'єра студійного альбому Ordinary Man, який став дебютним за останні десять років творчості Оззі Осборна. Виконавець працював над записом лише чотири тижні. Раніше сам рокер зізнавався, що музика стала його єдиною відрадою під час боротьби з важкою недугою.

Більшість з 11 представлених треків стосують смерті. Проте сам Оззі Осборн наголосив, що його найуспішніші хіти також стосуються смерті. Більшу частину 2019 року він провів вдома, щоденно долаючи смертельну хворобу Паркінсона. У такому вимушеному бездіянні його рятувала від депресії лише музика.

Варто наголосити, що до нового альбому увійшла й композиція Ordinary Man, записана з британським співаком Елтоном Джоном. Крім того, Оззі Осборн співпрацював з американським репером Post Malone, записавши два треки – It’s a Raid та Take What You Want.

Оззі Осборн – Ordinary Man: слухайте пісню онлайн

Варто нагадати, що Оззі Осборну довелося скасувати концерти через смертельну хворобу Паркінсона . Впродовж 2020 року у нього було заплановане велике турне No More Tours 2 у Північній Америці. Проте у квітні він планує відправитися на лікування до Швейцарії, адже американські лікарі не змогли надати йому повноцінної допомоги.