Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку

Великодні свята для українців, зазвичай, тривають декілька днів. Щоб довго не засиджуватися вдома, ми підібрали для вас найцікавіші напрямки та маршрути для відпочинку в Україні.

Великдень українці святкуватимуть у неділю, 28 квітня. Також буде ще один додатковий вихідний у понеділок. LifeStyle 24 підібрав для вас цікаві маршрути для відпочинку та нових вражень.

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Найкращі маршрути для Великоднього відпочинку

Київ

Київ вас неабияк здивує своєю архітектурою та кількістю церков та монастирів. Найзнаменитіша Почаївська Лавра стане добрим місцем для роздумів та щирої молитви.

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Не забудьте про головний храм Української православної церкви – Володимирський собор. Сюди з'їжджаються віряни з усієї України, щоб взяти участь у традиційних великодніх обрядах. Також богослужіння на Великдень справляє український православний церковний діяч Філарет.



Володимирський собор

Великоднє богослужіння у Володимирському соборі пройде в ніч з суботи на неділю. Вночі 27 квітня розпочнеться Пасхальна полуношниця, після якої християни пройдуть навколо собору хресною ходою.

Опівночі розпочнеться перше пасхальне богослужіння – Рання, після чого відбудеться божественна літургія. Зазвичай, о 3 годині ночі освячують великодні кошики. Близько 7 ранку розпочнеться друга божественна літургія, а о 10 ранку – третя.



Києво-Печерська лавра

Ще одне особливе місце, куди варто потрапити у столиці – це Києво-Печерська лавра – одна з найдавніших святинь Київської Русі, побудована ще в 1051 році. На території лаври паломники можуть відвідати 10 церков, собор Успіння Пресвятої Богородиці, надбрамний храм, Ближні та Дальні печери та багато іншим цікавих місць.

Михайлівський Золотоверхий собор – визначна пам'ятка Києва. Собор входить в список ТОП-місць Києва і розташований в центрі міста на Володимирській гірці.



Михайлівський Золотоверхий собор

Коломия

Якщо ви ще жодного разу не були в цьому чудовому містечку, то Великодні свята – вдалий період, щоб побачити головну окрасу цього світлого свята – музей Писанки із величезною крашанкою на площі. Вона є однією з найбільших писанок в Україні. Пасхальне яйце сягає 13 метрів, а в музеї зберігаються понад 6 тисяч експонатів з усіх куточків України.



музей Писанки

Радимо відвідати Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У ньому прекрасні вироби народного мистецтва, гуцульський одяг, килими та меблі.

Львів

На Великодні свята Львів оживає туристами та запахом свята. Шевченківський гай чекає щороку гостей та містян влаштовуючи незабутні забави. З 28 до 29 квітня у Шевченківському гаю проходитимуть багато мистецьких та інтерактивних подій, співатимуть гаївки, влаштовуватимуть майстер-класи та смакуватимуть Великодніми стравами.



Великдень в Шевченківському гаю

Також впродовж святкування відбудуться виступи фольклорних колективів, привітання від християнських спільнот та естрадних виконавців.

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Ужгород

Якщо ви бажаєте трішки оминути гамір і шум міста та полинути в атмосферу спокою та чистого повітря –гірська місцевість привітає вас неймовірними краєвидами та видовищним цвітінням сакури.

Цьогорічне цвітіння сакури очікують з середини до кінця квітня. Фестиваль "Сакура-фест" розпочнеться трішки раніше – 12 квітня і триватиме майже до 27 квітня.



Цвітіння сакури на Закарпатті