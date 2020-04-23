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У Marvel розкрили деталі фільму "Веном 2", які привернули увагу кіноманів

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Кіностудія Marvel готує до випуску другу частину супергеройського фільму "Веном". Головну роль отримав знаменитий Том Гарді, який з легкістю перевтілився у моторошну інопланетну істоту. Та чого чекати від новинки Marvel – дізнавайтесь у матеріалі.

За даними Variety, друга частина фільму буде називатись Venom: Let There Be Carnage, що можна перекласти як "Веном: Хай буде Кернаж". Наразі невідомо, як кінострічка називатиметься в українському прокаті. В американській версії автори кінопроєкту використали гру слів, адже Кернаж – лиходій, з яким боротиметься супергерой. Тому, ймовірно, українці теж зроблять на це акцент.

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Дивіться перший тизер фільму "Веном 2": відео

Наразі всіх деталей сюжету представники Marvel і компанії Sony, яка займається виробництвом фільму, не розголошують. Відомо, що у новій частині Веном зіткнеться з більш жорстоким симбіотом, який безжально знищує все на своєму шляху. Тому йому доведеться зібрати всі свої сили, щоб протистояти лиходію, та протестувати більше можливостей своїх надздібностей. 

Водночас прихильники припускають, що у "Веном 2" з'явиться Людина-павук, адже в коміксах історія цих героїв переплітається. Однак наразі офіційного підтвердження цьому немає. 

Головні актори і ролі:  

  • Том Гарді –  Едді Брок (Веном), журналіст, який стає господарем симбіоту, що надає йому надлюдські здібності
  • Вуді Гаррельсон – Кернаж, серійний вбивця з подібним симбіотом
  • Мішель Вільямс – Енн Вейнг, окружний прокурор та колишня наречена Едді
  • Рейд Скотт – Ден Льюїс, лікар і бойфренд Енн
  • Наомі Гарріс – кохана дівчина Кернажа

Прем'єра фільму "Веном 2" була запланована на осінь 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу вихід довгоочікуваної кінострічки перенесуть на 25 червня 2021 року

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Marvel Голлівуд Кіно
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