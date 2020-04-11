Що не можна робити на Вербну неділю: прикмети і заборони

Традиційно за тиждень до Великодня в Україні відзначають Вербну неділю, або за церковною назвою – Вхід Господній в Єрусалим. Вербну неділю святкують 12 квітня, після неї розпочинається Страсний тиждень, що передує Великодню.

Вербна неділя з’явилася після в'їзду Ісуса до Єрусалима на ослі з Віфанії. Напередодні він зробив велике чудо – воскресив Лазаря, тож люди встеляли йому дорогу пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. У тих країнах, де пальми не ростуть – вирішили замінити на вербові гілочки, які в народі називають "котиками"

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Після того, як вербові гілочки освятяться, за традицією треба торкнутися ними одне одного промовляючи: "Не я б’ю, верба б’є. Від нині за тиждень – Великдень". Така давня традиція нагадує, що Воскресіння Христове наближається. Вхід Господній в Єрусалим відноситься до 12 найголовніших церковних свят.



Вербна неділя 2020

Що можна робити у Вербну неділю

1.Вербові гілки посвячені в церкві треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі.

2.Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей.

3.За прикметами, якщо пересадити квіткові рослини, то вони будуть не лише чудово рости, але й залучати багатство в дім.

4.Якщо вбити у стіну кілочок з верби – це подарує людині рішучість і позбавить від страхів.

5.Дайте сьогодні милостиню хворим і немічним людям.



Заборони у Вербну неділю

Що не можна робити у Вербну неділю

1.Категорично забороняється у цей день займатися важкою фізичною працею.

2.Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.

2.Напередодні Страсного тижня не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.

4.Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.

5. Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

Прикмети у Вербну неділю

– Безплідній жінці треба зранку треба зрізати гілочку верби, освятити в церкві та принести додому. Цю гілочку треба зберегти в потаємному місці. За прикметами, жінка зовсім скоро відчує радість материнства.

– Вперше навесні виганяти худобу на пасовисько варто саме свяченою вербою — "щоб нечисть не чіплялася до тварин"

– Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів.

– У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

– Якщо в цей день вітер дме сильно, то літо буде вітряним