"Відьмак": Netflix опублікував офіційний трейлер до серіалу і розсекретив дату прем'єри

Довгоочікуваний трейлер до майбутньої вибухової прем'єри "Відьмак" з'явився в мережі 31 жовтня, як і обіцяли творці багатоепізодної стрічки. З несподіваного – Netflix потішив своїх фанатів не лише новим роликом, але й точною датою прем'єри серіалу "Відьмак".

Про зйомки серіалу "Відьмак" (The Witcher) за мотивами популярної комп'ютерної гри стало відомо у грудні 2018 року. Вже тоді його назвали однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року. Про правдивість цього факту яскраво може свідчити офіційний трейлер, який з'явився на ютуб-каналі Netflix сьогодні, 31 жовтня, і менше, ніж за годину, зібрав майже 500 тисяч переглядів.

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У двохвилинному ролику можна побачити бездоганні спецефекти, ефектні бої, а також несподівані сцени з самим Відьмаком, якого зіграв англійський актор Генрі Кавілл. Варто додати, що раніше на сайті видання Variety з'явилася інформація, що за зйомки в кожному епізоді стрічки зірка британського кіно отримає по 400 тисяч доларів.

Однак найцікавіше та найнесподіваніше, що фанати дізналися з нового офіційного трейлера – дата виходу першого епізоду "Відьмака". Вона відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix 20 грудня.

Дивитися офіційний трейлер до серіалу "Відьмак": відео

Що відомо про серіал "Відьмак"?"Відьмак" – це екранізований серіал, знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського, а також культової однойменної гри The Witcher.

У комп'ютерній грі події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. У ній розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу. Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії.



Режисером серіалу "Відьмак"став Томек Багінскі, шоураннером проекту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко.

Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні буде представлено вісім епізодів.