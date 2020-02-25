Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня

Перший місяць весни завжди дає нам ковток свіжого повітря, нові ідеї та плани. Кожен з нас після затяжних холодних днів мріє трішки відпочити і насолодитися першими сонячними променями. Як планувати відпочинок у березні та скільки днів ми будемо відпочивати – читайте у матеріалі.

Календар вихідних днів у березні допоможе вам визначити офіційний вихідний, за допомогою якого ви зможете спланувати свій час на відпочинок.

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У березні українці матимуть 10 вихідних днів та 21 робочий день. Міжнародний жіночий день, який ми святкуємо 8 березня, припадає на неділю, відповідно ще один додатковий вихідний у нас буде в понеділок, 9 березня. Тож нас чекає три вихідних дні поспіль – з суботи по понеділок.



Вихідні у березні 2020 року

Які святкові дні чекають українців у березні:

1 березня – Міжнародний день котів, Прощена неділя, завершення Масляної;

2 березня – початок Великого посту;

3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи;

6 березня – Міжнародний день зубного лікаря;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея;

13 березня – Всесвітній день сну;

16 березня – День губ;

17 березня – День святого Патрика;

19 березня – День клієнта, Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі;

20 березня – День землі, День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя;

21 березня – Всесвітній день поезії, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день лісів, Міжнародний день людина з синдромом Дауна, Міжнародний день лялькаря;

22 березня – День таксиста;

23 березня – Всесвітній день метеоролога, День цуценят;

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом;

25 березня – День Служби безпеки України;

26 березня – Фіолетовий день (День хворих людей на епілепсію);

27 березня – Міжнародний день театру;

28 березня – Година Землі;

29 березня – перехід на літній час (у ніч з 29 на 30 березня);

30 березня – День олівця, День прогулянки в парку.