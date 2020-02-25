Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Перший місяць весни завжди дає нам ковток свіжого повітря, нові ідеї та плани. Кожен з нас після затяжних холодних днів мріє трішки відпочити і насолодитися першими сонячними променями. Як планувати відпочинок у березні та скільки днів ми будемо відпочивати – читайте у матеріалі.
Календар вихідних днів у березні допоможе вам визначити офіційний вихідний, за допомогою якого ви зможете спланувати свій час на відпочинок.
Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
У березні українці матимуть 10 вихідних днів та 21 робочий день. Міжнародний жіночий день, який ми святкуємо 8 березня, припадає на неділю, відповідно ще один додатковий вихідний у нас буде в понеділок, 9 березня. Тож нас чекає три вихідних дні поспіль – з суботи по понеділок.
Вихідні у березні 2020 року
Які святкові дні чекають українців у березні:
1 березня – Міжнародний день котів, Прощена неділя, завершення Масляної;
2 березня – початок Великого посту;
3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи;
6 березня – Міжнародний день зубного лікаря;
8 березня – Міжнародний жіночий день;
9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея;
13 березня – Всесвітній день сну;
16 березня – День губ;
17 березня – День святого Патрика;
19 березня – День клієнта, Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі;
20 березня – День землі, День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя;
21 березня – Всесвітній день поезії, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день лісів, Міжнародний день людина з синдромом Дауна, Міжнародний день лялькаря;
22 березня – День таксиста;
23 березня – Всесвітній день метеоролога, День цуценят;
24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом;
25 березня – День Служби безпеки України;
26 березня – Фіолетовий день (День хворих людей на епілепсію);
27 березня – Міжнародний день театру;
28 березня – Година Землі;
29 березня – перехід на літній час (у ніч з 29 на 30 березня);
30 березня – День олівця, День прогулянки в парку.