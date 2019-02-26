Вихідні у травні 2019: коли відпочиватимуть на свята українці

Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік на українців чекають 13 офіційних вихідних впродовж року. Травень не вийняток, адже вихідних цього місяця – 9. Із повним переліком вихідних у травні, ви можете ознайомитись у статті журналістів Lifestyle 24.

Травень, останній календарний місяць весни. Загалом місяць передбачає 22 робочих дні. Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні Цьогоріч Кабмін визначив вихідними у травні 2019 в Україні такі дні: 1 травня – День праці (середа)

9 травня – День Перемоги (четвер) Варто зазначити, що 8 травня – День пам'яті за загиблими у Другій Світовій війні, тому цей день є жалобним. Повний перелік вихідних у 2019 році