Вихідні у травні 2019: коли відпочиватимуть на свята українці

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Вихідні у травні 2019 Україна на травневі свята - календар свят та вихідних днів
Вихідні у травні 2019 року / Колаж Lifestyle 24

Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік на українців чекають 13 офіційних вихідних впродовж року. Травень не вийняток, адже вихідних цього місяця – 9. Із повним переліком вихідних у травні, ви можете ознайомитись у статті журналістів Lifestyle 24.

Травень, останній календарний місяць весни. Загалом місяць передбачає 22 робочих дні.

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Цьогоріч Кабмін визначив вихідними у травні 2019 в Україні такі дні:

1 травня – День праці (середа)
9 травня – День Перемоги (четвер)

Варто зазначити, що 8 травня – День пам'яті за загиблими у Другій Світовій війні, тому цей день є жалобним.

Повний перелік вихідних у 2019 році

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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