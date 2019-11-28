Він добігає кінця, – композитор серіалу "Сімпсони" натякнув на його можливе завершення

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Серіал "Сімпсони" добігає кінця / IMDb

Найпопулярніший анімаційний серіал останніх 30 років, швидше за все, добігає кінця. Один із творців "Сімпсонів" натякнув на завершення рейтингової стрічки.

Американський музикант і композитор Денні Ельфман, який працював над музичною частиною "Сімпсонів", завуальовано прокоментував продовження, чи буде правильніше, завершення, серіалу. Про це повідомляється на сайті JOE.

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Він заявив про те, що зйомки нових епізодів можуть не відбутися і фінал улюбленої сімейки може статися вже протягом наступного року.

Ну, з того, що я чув, він добігає кінця. Я не знаю достеменно, але я чув, що це буде протягом року", – сказав Денні Ельфман.

Проте творець всім відомої мелої з "Сімпсонів" зізнався, що вражений популярністю серіалу протягом трьох десятиліть.

"Насправді, я очікував, що це триватиме три епізоди і все скасують. Я думав так, тому що це було настільки дивно у той час, і я просто не сподівався, що у нього (серіалу, - LifeStyle 24) є шанс. Тож, повірте, це один зі справді найбільших сюрпризів у моєму житті", – зазначив музикант.

Нагадаємо, що перша серія “Сімпсонів” побачила світ рівно 30 років тому, а якщо бути точними, то 17 грудня 1989 року. Станом на листопад 2019 року серіал налічує 31 сезон.

Сімпсони завершуються
Кадр з серіалу "Сімпсони" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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