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Вишуканий образ радниці Трампа Келліенн Конвей: ефектний вихід з травмованою ногою

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Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

Радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей любить виглядати ефектно. Кожного разу, виходячи у світ, жінка показує свій вишуканий смак.

30 січня у Білому домі відбувся брифінг, в якому взяла участь радниця глави Сполучених Штатів Келліенн Конвей. На світлинах з цього заходу, які опублікували в мережі, жінка зображена із травмованою ногою, на якій був ортез.

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Про те, що сталося з Конвей інформації немає, проте навіть трамва не завадила їй продемонструвати ефектний образ.

На брифінгу вона з'явилася в оксамитовому костюмі винного кольору. Він складався із жакета та штанів. До цього вбрання жінка додала строкату блузку зі стразами та ґудзиками. Завершила образ гарною укладкою та макіяжем. Акцент зробила на очах, додавши чорні стрілки.

Келліенн Конвей
Радниця президента США Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

Найяскравіші образи Келліенн Конвей:

Радниця Трампа
Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

Радниця Дональда Трампа
Радниця Дональда Трампа Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

Келліенн Конвей
Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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