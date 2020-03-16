Віталій Козловський представив нову пісню та закликав усіх залишатися вдома

Знаменитий український співак Віталій Козловський також відреагував на ситуацію з поширенням коронавірусу. Його мама перебуває в Італії на самоізоляції. Він знає, що відбувається в епіцентрі захворювання і закликає своїх прихильників берегти себе та залишатися вдома.

Сьогодні, 16 березня, Віталій Козловський презентував нову пісню з символічною назвою "Вдома". Її прем'єра співпала в часі з карантином, який оголосили в Україні. Артист переконаний, що до цієї ситуації потрібно поставитися з усією серйозністю та дотримуватися усіх правил, які допоможуть зберегти здоров'я та життя.

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Мама виконавця перебуває в Італії, в домашній ізоляції. Вона розповідає про всі події з епіцентру спалаху хвороби, тому Віталій закликає усіх не ризикувати і берегти себе і близьких. Він представив пісню під назвою "Вдома" і наголосив на тому, що карантин – це не привід для депресії, а час, який можна провести з рідними людьми.

Не знаю, чи це співпадіння чи так мало статися, але пісня "Вдома" не має ніякого натяку на хворобу. Хіба що вже вкотре я співаю оди такому почуттю як кохання!

– прокоментував Козловський.

У новому треку Віталія немає жодного натяку на нерозділені почуття, сподівання та біль. Це світла, ніжна історія кохання, у якій панує взаєморозуміння.

Твій дім не там, де твої речі, а там, де тебе люблять і чекають. Де тобі тепло і добре з коханою людиною. Адже лише з часом та з досвідом ти усвідомлюєш, що справжнє кохання – це історія не про страждання, а про щастя, турботу і тепло. Найбільший успіх не матиме сенсу, якщо тобі немає з ким його розділити. І лише у відчутті кохання та підтримки кожне досягнення набуває особливого змісту, – розповів артист.

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків захворювання коронавірусу та 1 смерть від цієї інфекції. Влада закликає громадян без зайвої потреби не виходити з дому та дотримуватися правил гігєни, які допоможуть уберегтися від хвороби.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу