Водохреща 2020: що можна та що не можна робити в цей день

19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Водохреща або Хрещення Господнє. Про традиції та що можна і не можна робити в цей день – читайте у нашому матеріалі.

Одне з найбільш значущих православних свят – Водохреща, або його також називають Богоявленням. Тому існує безліч традицій, обрядів і заборон, пов’язаних із цим днем.

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Починається святкування ще в ніч з 18 на 19 січня. Це час поста, а ще ворожінь. Водохресний святвечір ще називають «голодна кутя». У цей день прийнято постити і готувати останню за часом свят кутю. До слова, це єдиний пісний день, а потім до самого Великого посту можна буде їсти все.



На Водохреще не можна пірнати в ополонку не помолившись / Фото: Народна правда

Також прийнято вважати, що 18 і 19 січня вся вода набуває цілющих властивостей – у всіх річках, колодязях, і навіть у водопроводі. Водохресна вода, за віруваннями, має властивість зцілювати, заряджати позитивною енергією та позбавляти негативу.

Що можна робити на Водохреща: традиції

Однією найпопулярніших і відомих традицій є приготування святкової куті. Зазвичай, її готують з рису або пшениці з додаванням родзинок, маку, меду, кураги та чорносливу.

Головною традицією є водне хрещення. Священник опускає в спеціальну ополонку хрест, тим самим освячує воду. Ополонка називається – Йордан, а вода в ній – велика Агіаса, що означає велика святиня.

На Водохреща прийнято купатися в ополонках. За віруванням, вода в цей день ніколи не зашкодить, а навпаки дасть позитивну енергію та сили.

У цей день прийнято вітатися: “Христос хрещається!”, а відповідати – “У річці Йордан”.

19 січня – останній день, коли можна ворожити. Потім гадати вже не можна, інакше це може погано вплинути на вашу долю.

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Що не можна робити в цей день

Забороняється на Хрещення лаятися і сваритися. Особливо, якщо ви перебуваєте близько освяченої води або тримаєте її в руках. Вважається, що свята вода може втратити свої цілющі властивості, якщо ви негативно налаштовані або з кимось сваритеся.

На Водохреща категорично заборонено допускати неблагочестивих думок, пліткувати, обманювати. Занурюватися в ополонку треба з чистими помислами! У цей день не можна плакати чи скаржитися. Вважається, що той, хто проливає сльози на Водохреща, буде плакати весь рік.

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На Водохреща, як і на більшість релігійних свят, забороняється: в’язати, шити, прибирати, важко працювати. А особливо сувора заборона торкається прання. Згідно прикметам, не можна прати в цей день, щоб не осквернити воду. Вода в річці стає освяченою та позбавляється від нечисті, а пранням можна все зіпсувати.

На Хрещення не можна давати гроші в борг. І взагалі краще нічого не виносити з дому і не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.



Водохреща 2020 / Фото: Belnavin

Не можна пірнати в ополонку не помолившись. У храмі потрібно прочитати Тропар. А потім перед тим, як зануритися у воду, перехреститися, вимовити "В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа" – і тільки потім пірнати.

Важливо: святу воду не можна набирати в брудний посуд і не можна зберігати в пластиці.