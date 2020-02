Володар Оскара Пон Чжун Хо назвав 20 головних режисерів наступних 20-ти років

Південнокорейський режисер Пон Чжун Хо став справжнім відкриттям Голлівуду. Його робота "Паразити" та він, зокрема, отримали чотири найважливіших Оскари. Тепер відомий кінотворець назвав 20 режисерів, за проєктами яких, на його думку, слід пильно стежити протягом найближчих 20 років.

Пон Чжун Хо назвав імена двадцяти режисерів, які, на його думку, вразять кіноіндустрію в найближчих 20 років для видання BFI. Що цікаво, таким чином південнокорейський кіновиробник відзначив своє 20-річчя у цій галузі.

До рейтингу Пон Чжуна Хо увійшла представники найрізноманітніших жанрів: від хоррору до драми. На думку режисера, фанатам кіно слід приглянутися до Арі Астера ("Сонцестояння" / Midsommar), Роберта Еггерса ("Маяк" / The Lighthouse) та Джордана Піла ("Пастка" / Get Out).

Також кінотворець виділив колег, роботи яких були представлені на Каннському кінофестивалі минулого року, Алі Аббасі ("На межі світів" / швед. Gräns), Бі Гань ("Довгий день йде в ніч" / Long Day's Journey Into Night) та Девіда Роберта Мітчелла ("Під Сільвер-Лейк" / Under the Silver Lake) та іншим.

Значну увагу творець «Паразитів» приділив жінкам-режисерам, яких, на думку Наталі Портман, Оскар цьогоріч обминув. До його персонального списку популярних кінотворців у наступних 20 років потрапили Маті Діоп ("Атлантика" / фр. Atlantique), Роуз Гласс ("Свята Мод" / Saint Maud), Альма Гарель ("Хороший хлопчик" / Honey Boy), Дженніфер Кент ("Соловей" / The Nightingale), Аліче Рорвахер ("Щасливий Ладзаро" / італ. Lazzaro Felice), Хлоя Чжао ("Наїзник" / The Rider) та інші.

