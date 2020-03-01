Володимир Остапчук заінтригував мережу новим фото: чи є у шоумена стосунки
Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук нещодавно створив ажіотаж навколо свого розлучення з дружиною Оленою Войченко. Тепер він опублікував світлину, якою продемонстрував, що має нову обраницю.
Володимир Остапчук не припиняє інтригувати підписників. На своїй сторінці в інстаграмі він поділився фотографією, яка викликала активні обговорення в коментарях.
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Цим кадром телеведучий привітав усіх з першим днем весни.
Весна – це любов,
– підписав шоумен.
На знімку Остапчука ніжно обіймає за шию жінка. Її обличчя не видно, проте можна припустити, що це його нова кохана.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новою обраницею шоумена є дівчина на ім'я Христина. Їй 33 роки і вона працює нотаріусом.
Якщо подивитися на крайню публікацію Христини в інстаграмі, то можна побачити, що форма її нігтів та манікюр дуже схожі на ті, що зображені на світлині, яку опублікував Остапчук. Тому цілком ймовірно, що незнайомкою з кадру є саме ця дівчина.