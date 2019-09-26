Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято

Воздвиження Хреста Господнього 2019 – велике церковне свято, яке православні християни відзначають 27 вересня. Що не можна робити у цей день – читайте у нашому матеріалі.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

У цей день християни відзначають відразу дві події: віднайдення Хреста і повернення Животворящого Хреста з Персії.

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Так, цариця Олена зуміла віднайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Після тривалих розкопок вдалося знайти печеру, де були три однакових хрести. І один з них зробив диво – лише від одного дотику цей Хрест зцілив тяжко хвору жінку. З того часу і почали відзначати Воздвиження Хреста Господнього.

У цей день варто піти до церкви і подякувати Богові за порятунок, а також помолитися за своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Головне, щоб ваші звернення до Господа були від щирого серця. Тоді всі прохання та подяки будуть почуті.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

У це свято у православних строгий піст, тому вони уникають вживання м'яса, риби, яєць і молочних продуктів.

Також у цей день не можна сваритися і з'ясовувати відносини з близькими.

У давнину вважали, що не варто починати нові справи, адже вони можуть закінчитися невдачею.

Ще у народі існує твердження, що в цей день змії шукають місце для сплячки на зиму, тому радять добре замикати двері будинку.