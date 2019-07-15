Вперше після розлучення: Анджеліна Джолі попросила Бреда Пітта доглянути за дітьми

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт / popara.mk

Ще на початку літа Бред Пітт і просити б не зміг, щоб його екс-кохана Анджеліна Джолі дозволила дітям бодай тиждень провести у його помешканні. Та, мабуть, всі непорозуміння у пари забулись, оскільки голлівудська зірка попросила чоловіка доглянути за нащадками упродовж літа.

Як повідомляють інсайдери The Sun, це рішення Анджеліни Джолі було вимушеним. Одразу після мандрівки до Парижа акторка поїде до Нью-Мексико, де візьме участь у новій кінострічці. Через чималу зайнятість зіркова матуся не зможу приділяти багато часу 6 дітям, тому звернулась до Бреда Пітта допомогти їй. На таку пропозицію він без вагань погодився, тому до кінця літа насолоджуватиметься спілкуванням з нащадками. 

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"Більшу частину літа Анджеліна проведе на знімальному майданчику фільму "Ті, хто бажають мені смерті", саме тому вона зв'язалася з Бредом і запропонувала йому в цей період подбати про їхніх спільних дітей. Це величезний крок в їхніх стосунках, адже раніше Джолі обмежувала Пітта в спілкуванні з нащадками. Тому Бред не приховує свого щастя", – розповів інсайдер. 

Зірковий татусь вже обмірковує, які розваги запропонувати своїм дітям. Окрім цього, він запросив до свого маєтку батьків, які теж давно не бачили своїх внуків. Тому літо у дітей Бреда Пітта і Анджеліни Джолі буде дуже сімейним. 

Бред запросив своїх батьків, Джейн і Вільяма, скласти їм компанію в його особняку в Лос-Анджелесі, щоб вони могли провести деякий час разом з дітьми,
– додав інсайдер. 

Діти Андежеліни Джолі та Бреда Пітта
Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / Bright Media Pakistan

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Понад 2 роки Голлівуд спостерігав за чварами Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Актори ніяк не могли погодити спірні питання у суді та остаточно розлучитись. Тільки всередині квітня 2019 року пара офіційно завершила цей затяжний процес, залишивши кілька не обумовлених питань. 

До цього часу Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. Актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови з батьком. Така диктатура повпливала на психологічне здоров'я дітей, що відзначили служителі Феміди. Відтак Джолі пішла на уступки: за рішенням суду вона дозволила дтям проводити час з Піттом, однак всього кілька годин на тиждень. Вперше після оголошення про розлучення голлівудський татусь проведе час з дітьми без втручання екс-дружини. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові діти Голлівуд
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