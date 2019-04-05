Все з чистого аркуша, – герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін збентежив прихильників

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Холостяк 9 сезон: Нікіта Добринін
Холостяк 9 сезон: Нікіта Добринін / Instagram / @nikitadobrynin

Зйомки романтичного шоу "Холостяк 9 сезон" закінчились, тому телеведучий Нікіта Добринін повернувся до своїх звичних буднів. Шоумен придбав нову квартиру та похизувався нею у мережі. Однак це фото викликало шквал коментарів, зокрема, несхвальних.

Прихильники шоу "Холостяк 9 сезон" одразу ж припустили, що Нікіта Добринін так і не зустрів свого кохання на проекті, оскільки сам переїхав на придбану квартиру. Цю думку підхопили і деякі українські ЗМІ. 

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У дописі, який викликав резонанс у мережі, Нікіта Добринін зізнався, що розпочинає життя з чистого аркушу. Саме ці слова, ймовірно, наштовхнули на думку, що герой "Холостяка" не продовжив стосунки з однією з дівчат. 

"Черговий важливий етап мого життя. День почався з безладу, коробок, вантаження і перевезення. І ось: я і моя нова барлога. Тепер все з чистого аркуша. Потрібно шукати кухню, диван, пральну машину, телевізор, холодильник, стіл, стільці, лампи... Головне, що ліжко вже знайшов! А так – порожнеча простору і купа ідей для наповнення", – зізнався Нікіта Добринін. 

 

Реакція телеведучого на звинувачення

Наступного дня після публікації допису Нікіта Добринін прокинувся ще популярнішим. Чимало українських ЗМІ написали, "Холостяк" натякнув на результат романтичного шоу. За словами журналістів телеведучий став черговим героєм проекту, який не продовжив стосунків з дівчиною, яку зустрів на шоу. На такі слова Нікіта Добринін відреагував у Instagram-Stories. 

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Кумедно прокидатись зранку, одразу приходять посилання з інформаційних ресурсів. Всі пишуть: "Ну от, Нікіта – черговий учасник шоу "Холостяк", який нікого не зустрів на проекті. Один переїхав у нову квартиру". Друзі, не переймайтесь, у мене все дуже добре. У вас нема причин для хвилювань. Прийде час і ви самі все побачите,
– розповів Нікіта Добринін. 

Окрім цього, він опублікував філософську фразу, в якій заявив, що кожну людину у своєму житті потрібно заслужити. Такими зізнаннями Нікіта Добринін збентежив прихильників, які тепер не знають, чого чекати від шоу "Холостяк 9 сезон". Проект стартував у Міжнародний жіночий день, а наразі на телебаченні показали всього 4 випуски. 


Допис Нікіти Добриніна / Instagram / @nikitadobrynin

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
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