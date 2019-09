Х-фактор 10 сезон 1 випуск: хто підкорив суддів незвичними голосами на першому кастингу

В Україні вчергове стартувало розважальне шоу "Х-фактор". Це вже 10 сезон популярного проєкту, який повинен бути доволі непередбачуваним та відкрити країні нових артистів. Якими голосами вражали на першому кастингу у Харкові – дивіться нижче.

14 вересня на телеканалі СТБ стартувало шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали відома співачка Настя Каменських, популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко та вперше епатажна артистка Оля Полякова. Організатори підготували несподіваний сюрприз для прихильників: вперше крісло судді в українському шоу займе знаменитий італійський співак Алессандро Сафіна.

Сьогодні суддів вразили 11 виконавців. Вони набрали потрібну кількість голосів "так" та пройшли до тренувального табору.



11-ка учасників, які пройшли до другого етапу "Х-фактора"

Першою підкорити суддів вирішила 29-річна Ася Ярмолюк, яка емоційно виконала пісню гурту The Hardkiss – "Мелодія". Суддям дуже сподбався її виступ, вони сказали їй багато схвальних слів та компліментів щодо голосу. В результаті дівчина отримала чотири "так" та пройшла далі.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Асі Ярмолюк

Наступним вийшов на сцену харизматичний Денис Мельник з піснею гурту Queen "Too much love kill you". Хлопець зворушливо виконав пісню, чим заполонив серця глядачів та суддів. Проте Денису сказали три "так", лише Настя Каменських віддала своє "ні".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Дениса Мельника

Третьою заспівала красива дівчина Світлана Кравчук під сценічним ім’ям Ейра. Вона виконала власну пісню, яку написала для співачки Олі Полякової – "Мальчикам это нравится". Проте цього разу дівчина співала українською.

Проте голос дівчини не вразив суддів, тому вони сказали їй два "ні", а Настя Каменських та Оля Полякова віддали Світлані свої "так".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Світлани Кравук (Ейри)

Потім на сцену вийшла весела дівчина Марія Метельська, яка вже брала участь в "Х-факторі" у 4 сезоні. Вона виконала пісню "Running". Від запальної пісні Настя Каменських встала та пішла танцювати. Марія заполонила суддів своїм трепетним голосом та отримала чотири "так".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Метельської

Після цього здивувати суддів вирішили чоловіки з гурту "Оджас" піснею "Попурі" (з’єднана з пісень "Попа как у Ким", "Цвет настроение синий", "Королева ночи").

Їм це вдалося зробити, жіноча половина суддів та глядачі аплодували стоячи. Проте таки не всім виступ сподобався, Ігор Кондратюк та Андрій Данилко сказали, що це була пародія та віддали свої "ні".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Оджас"

Шостою виступила рівнянка Олена Кушнір, яка співала колись на "Караоке на Майдані". Дівчина зворушливо заспівала пісню Tayanna – "Сила", яка захопила суддів. Тому в результаті вона отримала три "так" і одне "ні" від Олі Полякової.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Олени Кушнір

Після цього вийшла мила дівчина Софія, яка співає під псевдонімом Sonia Goldi. Вона виконала пісню "Мальчик" Земфіри, але не змогла заполонити серця суддів. Її голос члени журі оцінили у три "так" та одне "ні" від Ігоря Кондратюка.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Sonia Goldi

Наступним на сцену вийшов одесит Анатолій Лаврінов та заспівав пісню "Я люблю тебя до слез" Олексаандра Серова. Чоловік виконав композицію щиро, але судді його голос не оцінили та віддали йому лише два "так".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Анатолія Лаврінова

Далі за кулісами почали співати пісню "Така, як ти". Тоді на сцену вийшов милий Олексій Гузанок та виконав пісню "Океан Ельзи" – "Вище неба". Хлопець вразив своїм голосом членів журі, проте вони вірішили сказати йому два "так" та два "ні" від Андрія Данилка та Насті Каменських.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Олексій Гузанок

Після цього показати себе та потрапити до "Х-фактора" захотіла тендітна італійка Deniz Farro з піснею "Sobes". Її рішучість сподобалася суддям, а голос підкорив глядачів. За свій виступ дівчина отримала чотири "так", завдяки чому пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Deniz Farro

Наступним заспівав артистичний 25-річний Іван Чижевич з Дніпра. Він виконав пісню "Я слушал дождь" Григорія Лєпса, яка змусила суддів розділитися. Хлопець отримав три "так" та одне "ні" від Ігоря Кондратюка.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Чижевича

Далі на сцену вийшла жартівлива Регіна Бойченко. Дівчина зіграла на фортепіано і трепетно виконала власну пісню "Провода". Члени журі помітили, що дівчина перехвилювалася, але пісня їм сподобалася. В результаті вони не дали їй шансу пройти далі та сказали "ні".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Регіни Бойченко

Після цього виступила 16-річна сором’язлива дівчина Поліна Терехова з піснею виконавиці Едіт Піаф "La vie en rose" ("Жизнь в розовом свете"). Суддям дуже сподобався її голос, тому вони віддали їй чотири "так".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Поліни Терехової

Потім виступила Людмила Базелюк, яка працює нянею в популярної співачки Олі Полякової. Жінка заспівала пісню для своєї власної доньки, яку мало виховувала, бо мала заробляти гроші. Її виступ сподобався суддям, тому вона отримала чотири "так".

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Людмили Базелюк

Наступними підкорювали суддів молоді та творчі хлопці з гурту "Циферблат". Вони виконали авторську пісню "Вночі". Хлопцям вдалося приємно здивувати членів журі та отримати три "так" та одне "ні" від Ігоря Кондратюка.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Циферблат"

Останніми вражали глядачів дуже веселі та артистичні чоловіки з гурту "Степ". Вони виконали пісню "Смажений кабанчик", якою захопили суддів та підняли на ноги всіх в залі. Проте думки суддів розділилися, гурт отримав три "так" та одне "ні" від Насті Каменських.

Х-фактор 10 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Степ"

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".