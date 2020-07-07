Мабуть, у світі не знайдеться кіномана, який би не дивився культовий мультфільм "101 далматинець". Та мало хто знає, що на створення проєкту Disney письменницю Доді Сміт надихнув будинок у Лондоні.

За даними журналу People, вперше за 40 років легендарний маєток виставили на продаж, тому кіномани змогли побачити, як виглядає прототип будинку зі "101 далматинець".

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Відомо, що розкішний 4-поверховий особняк звели у 1847 році. Площа будинку – понад 4,8 квадратних футів, тому його оцінюють в 11 мільйонів доларів. І така ціна, за словами рієлторів, виправдана: маєток називають рожевим через вікторіанський стиль та колір фасаду, а його з легкістю можна побачити у мультфільмі Disney, що додає популярності нерухомості. Окрім цього, маєток розташований в елітному районі Лондона – Прімроуз-Гілл.

Письменниця Доді Сміт часто проходила повз будинок та одного разу надихнулась на створення історії про "101 далматинця". Вона залишила у сюжеті багато деталей, пов'язаних з цим особняком. Зокрема, вікна маєтку виходили на парк, а власники будинку, як і сама письменниця, мали собак-далматинців.



Будинок, який став прототипом для "101 далматинець" / Фото Beauchamp Estates

Та всередині будинок не менш приголомшливий. Вісім спальних кімнат, кілька кухонь, вітальні, кабінет, невеликий сад і тераса на даху з видом на парк – нові власники маєтку матимуть чимало простору. Кімнати оздоблені гравюрами та мають каміни.

Як виглядає реальний будинок з мультфільму "101 далматинець" / Фото Beauchamp Estates