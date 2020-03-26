Який серіал Netflix став найпопулярнішим у час карантину: цікаві дані

Під час карантину чимало користувачів мережі переглянули фільми та серіали, які відкладали на потім через брак вільного часу. Днями стало відомо, яка стрічка отримала шалену популярність на стрімінговому сервісі Netflix.

Як повідомляє видання Variety, найпопулярнішим серіалом тижня став "Офіс" (The Office). За підрахунками, всього за 3 тижні комедійні епізоди переглянули понад 200 тисяч користувачів Netflix.

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Відомо, що серіал буде доступний на стрімінговому сервісі до кінця 2020 року. Після цього "Офіс" можна буде легально дивитись на онлайн-платформі NBCUniversal. Можливо, це також повпливало на рейтинг серіалу.

Перші серії "Офісу" з'явились у мережі ще у 2005 році. Наразі вийшло 8 сезонів шоу, які вмістили 176 епізодів.

Успіх телепроєкту можна з легкістю пояснити: у курйозних історіях про працівників компанії з продажу паперу Dunder Mifflin кожна людина може знайти власні спогади з роботи. Тут є і справжній американський гумор, і буденні ситуації з життя працівників офісу, і невдалі жарти боса, з яких потрібно сміятись. Привернув увагу і акторський склад серіалу, адже у стрічці зіграли Стів Керелл, Рейн Вілсон, Джон Кразінські, Дженна Фішер, Бі Джей Новак, а пізніше до основного складу додали й Еда Хелмса.



Серіал "Офіс" / IMDb