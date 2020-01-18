Єлизавета II оприлюднила остаточне рішення щодо Меган Маркл та принца Гаррі
Королева Великобританії ввечері 18 січня від усього Букінгемського палацу опублікувала заяву про схвалення намірів Меган Маркл та принца Гаррі відійти від королівської сім'ї. Разом з цим з'явилась низка деталей, які стосуватимуться подальшого самостійного життя герцогів Сассекських.
Відповідна заява з'явилась на усіх офіційних сторінках у соціальних мережах королівської сім'ї, зокрема, й на інстаграм-сторінці герцогів Сассекських, передає BBC.
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Британська королева наголосила, що після багатьох місяців дискусій вони нарешті змогли знайти компроміс у такій непростій ситуації. За її словами, Гаррі та Меган завжди будуть одними з найулюбленіших членів королівської сім'ї, втім, вони вже більше не зможуть використовувати свій королівський титул (Ваша королівська Високість), а також не користуватимуться усіма військовими призначеннями і титулами.
Також подружжя Маркл та принца Гаррі більше не буде отримувати фінансування на виконання королівських обов'язків, як вони й цього хотіли, а також вони повернуть 2,4 мільйони фунтів стерлінгів за ремонт власного будинку – Фрогмор-хауз. Зокрема, незважаючи на відходження з королівської сім'ї, маєток залишиться їхнім на час їхнього ж перебування у Великій Британії.
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Єлизавета II погодилась з тим, що на час перебування Меган Маркл у монаршій сім'ї вона стала жертвою чималих нападок зі сторони преси, тому вона особливо рада, що та змогла все вистояти та швидко стати членом королівської родини. У заяві додавалось також те, що пара Меган та Гаррі більше не буде офіційно представляти королеву, як це й раніше просили герцоги Сассекські.
Нові правила вступлять в силу навесні цього року.
Що відомо про заяву принца Гаррі та Меган?Одразу після різдвяно-новорічних свят герцоги Сассекські оголосили, що мають намір скласти свої королівські обов'язки. Сталось це 8 січня напередодні дня народження Кейт Міддлтон. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили громадськості, що прагнуть працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії. Окрім цього, вони мають намір запустити благодійну програму та надалі підтримувати проєкти, що були під їхнім патронажем.
На це одразу ж відреагував Букінгемський палац, де заявив про перемовини з герцогами Сассекськими та зібрав термінову нараду з сім'єю принца Чарльза та принца Вільяма. Самої ж Маркл там не було. Після чималих чуток про намір Меган йти в моду та озвучувати мультфільми Disney, королева все ж оприлюднила офіційне рішення щодо майбутнього її внука Гаррі та дружини Меган.