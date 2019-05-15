Фінал Євробачення-2019 відбудеться 18 травня у Тель-Авіві. За результатами першого півфіналу, визначилися перших десять фіналістів, за результатами другого півфіналу визначиться інша десятка фіналістів. Як відомо, до фіналу автоматично потрапляє країна-господар Ізраїль та ще 5 країн-засновниць конкурсу.

Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у вівторок, 14 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 17 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу. Читайте також: Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні Євробачення 2019: хто пройшов у фінал Греція: Katerine Duska – Better Love Білорусь: Zena – Like It Сербія: Nevena Božović – Kruna Кіпр: Tamta – Replay Естонія: Victor Crone – Storm Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi Учасники, які автоматично потрапляють у фінал Італія: Mahmood – Soldi Франція: Bilal Hassani – Roi Іспанія: Miki – La Venda Німеччина: S!sters – Sister Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us Ізраїль: Kobi Marimi – Home Читайте також: Євробачення-2019: онлайн-трансляція першого півфіналу Відео виступів учасників Євробачення-2019 у першому півфіналі Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tamta (Кіпр) – Replay: Читайте також: Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників першого півфіналу Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: D-moll (Чорногорія) – Heaven: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Darude feat. Sebastian Rejman (Фінляндія) – Look Away: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tulia (Польща) – Pali się: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Lake Malawi (Чехія) – Friend of a Friend: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Joci Pápai (Угорщина) – Az én apám: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zena (Білорусь) – Like It: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Nevena Božović (Сербія) – Kruna: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Eliot Vassamillet (Бельгія) – Wake Up: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Oto Nemsadze (Грузія) – Sul Tsin Iare: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke (Австралія) – Zero Gravity: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Hatari (Ісландія) – Hatrið mun sigra: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Victor Crone (Естонія) – Storm: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love: Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na: