Євробачення-2019: хто пройшов у фінал
Фінал Євробачення-2019 відбудеться 18 травня у Тель-Авіві. За результатами першого півфіналу, визначилися перших десять фіналістів, за результатами другого півфіналу визначиться інша десятка фіналістів. Як відомо, до фіналу автоматично потрапляє країна-господар Ізраїль та ще 5 країн-засновниць конкурсу.
Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у вівторок, 14 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 17 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу.
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Євробачення 2019: хто пройшов у фінал
Греція: Katerine Duska – Better Love
Білорусь: Zena – Like It
Сербія: Nevena Božović – Kruna
Кіпр: Tamta – Replay
Естонія: Victor Crone – Storm
Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend
Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra
Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
Учасники, які автоматично потрапляють у фінал
Італія: Mahmood – Soldi
Франція: Bilal Hassani – Roi
Іспанія: Miki – La Venda
Німеччина: S!sters – Sister
Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us
Ізраїль: Kobi Marimi – Home
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Відео виступів учасників Євробачення-2019 у першому півфіналі
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tamta (Кіпр) – Replay:
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Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: D-moll (Чорногорія) – Heaven:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Darude feat. Sebastian Rejman (Фінляндія) – Look Away:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tulia (Польща) – Pali się:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Lake Malawi (Чехія) – Friend of a Friend:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Joci Pápai (Угорщина) – Az én apám:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zena (Білорусь) – Like It:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Nevena Božović (Сербія) – Kruna:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Eliot Vassamillet (Бельгія) – Wake Up:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Oto Nemsadze (Грузія) – Sul Tsin Iare:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke (Австралія) – Zero Gravity:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Hatari (Ісландія) – Hatrið mun sigra:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Victor Crone (Естонія) – Storm:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love:
Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na: