Євробачення-2019: хто пройшов у фінал

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Євробачення 2019 - хто пройшов у фінал ▷ відео фіналістів
Фінал Євробачення 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Фінал Євробачення-2019 відбудеться 18 травня у Тель-Авіві. За результатами першого півфіналу, визначилися перших десять фіналістів, за результатами другого півфіналу визначиться інша десятка фіналістів. Як відомо, до фіналу автоматично потрапляє країна-господар Ізраїль та ще 5 країн-засновниць конкурсу.

Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у вівторок, 14 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 17 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу. 

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Євробачення 2019: хто пройшов у фінал

Греція: Katerine Duska – Better Love

Білорусь: Zena – Like It

Сербія: Nevena Božović – Kruna

Кіпр: Tamta – Replay

Естонія: Victor Crone – Storm

Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Учасники, які автоматично потрапляють у фінал

Італія: Mahmood – Soldi

Франція: Bilal Hassani – Roi

Іспанія: Miki – La Venda

Німеччина: S!sters – Sister

Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us

Ізраїль: Kobi Marimi – Home

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Відео виступів учасників Євробачення-2019 у першому півфіналі

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tamta (Кіпр) – Replay:

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Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: D-moll (Чорногорія) – Heaven:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Darude feat. Sebastian Rejman (Фінляндія) – Look Away:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tulia (Польща) – Pali się:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:

 Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Lake Malawi (Чехія) – Friend of a Friend:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Joci Pápai (Угорщина) – Az én apám: 

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zena (Білорусь) – Like It:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Nevena Božović (Сербія) – Kruna:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Eliot Vassamillet (Бельгія) – Wake Up:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Oto Nemsadze (Грузія) – Sul Tsin Iare:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke (Австралія) – Zero Gravity:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Hatari (Ісландія) – Hatrið mun sigra:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Victor Crone (Естонія) – Storm:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na:

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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