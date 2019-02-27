Україна не братиме участі в Євробаченні-2019

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі України в Євробаченні-2019. Попередньо брати участь в Євробаченні, що відбудеться у Ізраїлі, відмовилися MARUV, гурти Freedom Jazz і KAZKA.

Про це офіційно повідомили на сайті НСТУ.

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Після перемоги MARUV у Національному відборі в мережі різко поширилася критика щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України. Відтак НСТУ не підписало угоди щодо її участі у головному пісенному конкурсі.



MARUV не їде на Євробачення-2019 від України

Раніше член правління НСТУ Олександра Кольцова в ефірі "Громадського" заявляла, що представником України на Євробаченні-2019 "може бути ніхто".

За інформацією сайту НСТУ, альтернативним способом визначення представника від України на Євробачення-2019 правила визнають його безпосереднє призначення мовником. Тобто Суспільний мовник міг би обрати будь-якого виконавця не з числа учасників Національного відбору.

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Відтак телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами Національного відбору. Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Враховуючи ситуацію, яка склалася та дотримуючись закону про Суспільне мовлення, Україна вирішила відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.

Суспільний мовник пропонує започаткувати суспільний діалог у форматі форумів, ток-шоу чи обговорень за участі провідних експертів для формулювання позиції українського суспільства щодо цієї проблеми.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?

Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві. Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.

Співачка оприлюднида умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.

Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів. Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019.

Нагадаємо, що останній раз Україна не брала участь у міжнародному музичному конкурсі у 2015 році. У той час Національна телекомпанія України, у двосторонній домовленості з Європейською мовною спілкою, прийняла рішення відмовитися від участі, адже веселощі для України були не на часі.

