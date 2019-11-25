Yuko присвятив альбом жертвам домашнього насильства: слухайте онлайн

Український гурт випустив окремий альбом реміксів "Re: DURA" у день протидії гендерному насильству, 25 листопада. До нього увійшло 14 треків з минулорічного альбому "Dura?", який визнали одним з найкращих у 2018 . Сингли представили у народній обробці.

Український гурт, який у своїй творчості поєднує елементи фольклору та електронної музики, не залишився осторонь соціальних проблем. У день, коли весь світ відкрито говорить про насилля жінок, Юлія Юріна та Стас Корольов презентували добірку пісень, які порушють важливі питання гендерної дискримінації. Незважаючи на зміну епох та поколінь, тема не втрачає своєї актуальності.

Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство

Альбом реміксів "Re: DURA" – історія однієї жінки та її боротьби з суспільним тиском. Для вокалістки він став своєрідною терапією. І їй було надзвичайно цікаво, як пропустять цю драму через себе слухачі. І чи вдасться їм допомогти переосмислити своїм прихильникам усталені норми.

Дуже важливо не забувати про те, що до сьогодні люди соромляться, бояться просити допомоги і замовчують насильство. Як людині, котра пережила різні періоди в своєму житті, мені є що сказати з цього приводу, і, якщо є можливість зробити внесок у зміни на краще, чому б цим не скористатися,

– розповіла солістка Yuko в інтерв'ю для Нового каналу.

Для нас було важливим розповісти свою історію через музику, і ми не очікували отримати такий великий фідбек. Люди надсилали нам свої історії, писали про те, що в героїні нашого альбому побачили себе або своїх друзів,

– зізналася Юлія Юріна.

Що відомо про альбом " "Dura?"Реліз відбувся восени 2018 року. До нього ввійшли 9 пісень з інтерпретованої народної творчості, що розповіли історію вигаданої героїні. У своєму другому альбомі Yuko порушив непросту суспільну проблему, що стосується осуду та зневаги до індивідуальності особистості. Так часто в ХХІ столітті можна почути нарікання за поведінку, яка не відповідає усталеним нормам. Людей називають "дурними" за їхню інакшість та своєрідність, заганяючи цим соціум у рамки. В альбомі гурт намагався розставити пріоритети та показати, кого насправді треба вважати абсурдним: тих, хто пережив насильство та цькування, чи тих, хто його завдавав.