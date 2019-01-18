З блондинки у брюнетку: Мадонна кардинально змінила імідж

Американська поп-діва Мадонна, яку днями у мережі користувачі запідозрили у збільшенні сідниць, вирішила поекспериментувати зі зовнішністю.

Мадонна протягом своєї кар'єри запам'яталася багатьом саме в образі блондинки. Однак, як відомо, співачка відрізняється своїми скандальними виходками і незвичним смаком в одязі.

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Так, 60-річна знаменитість вирішила вкотре здивувати шанувальників і показати себе з короткою стрижкою і чорним кольором волосся.

Відповідний знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Але, що якщо....", – прокоментувала селфі Мадонна.

Користувачі у мережі позитивно відреагували на зміни в зовнішності зірки і зазначили, що вона виглядає чудово і натурально з таким кольором волосся.