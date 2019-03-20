Картинки-привітання з Днем щастя: найкраща підбірка

12:23, 63

За ініціативою ООН щорічно 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Цей день є дуже важливим, адже нагадує людям про те, що сенс нашого життя – бути щасливим та радісним. Давайте сьогодні щиро посміхатися, веселитися та вітати друзів, близьких та колег картинками-привітаннями з Днем щастя.