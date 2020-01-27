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Загинув Кобі Браянт: як зірки сумують за славнозвізним баскетболістом

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Сім'я загиблого Кобі Браянта / Instagram / @haileybieber

У ніч на 27 січня світ сколихнула трагічна новина – знаменитий баскетболіст Кобі Браянт загинув на борту власного гелікоптера. Поряд з ним була його 13-річна донька та інші члени екіпажу, які разом із зіркою баскетболу летіли у тренувальний табір.

Окрім того, що загиблий Кобі Браянт був одним з найкращих баскетболістів НБА сучасності, відомі зірки його знають ще й як володаря премії Оскар за "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" – "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball) 2017 року.

До теми: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

Зірки часто ходили на матчі за його участю та захоплювались великою сім'єю, яку він мав – дружину Ванессу і чотирьох дітей: Джіану, Наталію, Б’янку і Капрі, яка народилася в червні 2019 року. До слова, 13-річна Джіана, яка перебувала теж на борту гелікоптера, займалась баскетболом і її батько старався навчити її усього, що вмів. 

Серед тих, хто згадує видатного спортсмена, є Гейлі Болдвін, Джіджі Хадід, Джулія Робертс, Зої Солдана, провідні видання Variety, Vanity Fair, кіноресурси Rotten Tomatoes та IMDb, Академія Оскара, премія Золотий глобус та багато інших представників шоу-бізнесу.

Гейлі Бібер: "Я навіть не знаю, що сказати, крім того, як спустошена до глибини душі".

 

Джулія Робертс:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Зої Солдана: "Неможливо зрозуміти цю новину сьогодні. Як мати і дружина, моє серце разом з Ванессою, Наталі, Б'янкою і Капрі. Сьогодні ця мати і діти стикаються з найскладнішим моментом у своєму житті. Їхня серця і дух розбиті, тому, будь ласка, давайте візьмемо і переживемо цей біль разом з ними. Таке нестерпно нести поодинці. Давайте згадувати їх в наших думках, наших молитвах, наших серцях і дусі".

 

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Премія Оскар: "Вони сумнівалися, що дитина зможе добитися НБА, і він довів їхню неправоту. Вони сумнівалися, що він зможе виграти чемпіонат, і він довів їхню неправоту. Вони сумнівалися, що він зможе знімати фільми, і він отримав Оскар. Як і всі великі художники, Кобі Брайант довів, що ті, хто сумнівається, помилялися. Спочивай з миром. 1 рік"

 

Премія Золотий глобус: "На пам'ять. Кобі Браянт (23 серпня 1978 року – 26 січня 2020 року). Спочивай з миром".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‪In Memoriam. Kobe Bryant (Aug 23, 1978-Jan 26, 2020) Rest in Peace. ‬

Допис, поширений Golden Globes (@goldenglobes)

 

Rotten Tomatoes: "Легенда баскетболу, суперзірка і володар Оскара Кобі Браянт помер у віці 41 року. Спочивай з миром"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basketball legend, superstar, and Oscar winner Kobe Bryant has passed away at the age of 41. Rest in Peace.

Допис, поширений Rotten Tomatoes (@rottentomatoes)

 

IMDb: "Пам'ятаємо. Кобі Браянт (1978 – 2020)".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remembering #KobeBryant (1978 to 2020).

Допис, поширений IMDb (@imdb)

 

Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт
26 січня
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Автор: Уляна Журба
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт Втрати Новини LifeStyle Голлівуд LifeStyle
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