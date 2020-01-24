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Залишилися трійка доларів: Тіна Кароль зізналась про фінансові проблеми після втрати чоловіка

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Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Українська виконавиця Тіна Кароль стала гостею нового випуску програми "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Зірка розповіла не лише про гірку втрату чоловіка, а й про фінансові проблеми, які її спіткали після смерті коханого.

За словами виконавиці, уся її активна творчість свого часу була зумовлена тим, що коли не стало Євгена Огіра, у неї з сином майже не залишилось збережень на життя. Адже все пішло на лікування і їх паралельно ще пограбували у банку. 

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У мене там залишилася трійка доларів. І все. Далі – хто ти? Здатися? Чи не здатися? Але це не про нас – здатися,
– заявила артистка.

Тіна Кароль поділилась, що її чоловік Євген боровся з хворобою (чоловік помер від раку шлунку у 2013 році, – LifeStyle 24) до кінця. Навіть тоді, коли вже свідомість була такою, що він нічого не розумів. 

"Рука вже не рухалася, він не володів своїм тілом. Він намагався мозком тримати все в голові. Він мені не розповідав, де хто робив ремонт, де яка проводка, де лежать гроші, де які відносини, у кого які бартери, хто давав передоплату, хто не давав. І він намагався продавати концерт. Я у нього забрала телефон, тому що це вже було безпам'ятство", – пояснила зірка.

Через це Тіна Кароль так і не встигла отримати від чоловіка заповіт, а робити це його рукою без його ж свідомості – відмовилась.

"У нас було спільне майно і він настільки не хотів йти, що не подбав про те, щоб підписати заповіт заздалегідь. І я не змогла це зробити за нього. У мене була можливість зробити це а-ля його рукою за нього, але я не дозволила цьому статися. Я знала, що у мене будуть проблеми. І у мене є проблеми з майна, по спадковості, але мені ніщо всі ці проблеми в порівнянні з честю і нашим всім, моїй любові до нього. Веня (їхній син, – LifeStyle 24) був уже ізольований від нього і він нічого йому не сказав", – розповіла Тіна.

Більше про життя Тіни Кароль – у спецвипуску СЛАВА+:

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Зіркові хвороби
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