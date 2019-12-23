Зірка "Корони" Олівія Колман зіграє вбивцю у серіалі свого чоловіка

Попри те, що 45-річна британська акторка Олівія Колман отримала світову славу в досить зрілому віці, це не заважає їй отримувати головні ролі у вибухових проєктах і відточувати свої акторські здібності, пробуючи себе у різних амплуа.

Так, дещо новим і контрастним проєктом для Олівії Колман, яка виконує роль Єлизавети ІІ у новому сезоні "Корони", стане серіал "Садівники" (Landscapers). Про це повідомляє видання Variety.

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45-річна лауреатка "Оскара" зіграє головну роль у стрічці, сценаристом якої виступає її чоловік Ед Сінкле. У крісло режисера сів американський кінотворець Александер Пейн, який відомий такими роботами, як "Нащадки" (2011) та "На узбіччі" (2004).

Як зазначається у джерелі, в сюжет серіалу будуть покладені реальні події. Так, за сценарієм "Садівників", звичайна пара середнього віку Сьюзан і Крістофер – звичайне подружжя зі спокійним норовом і тихою вдачею. Однак, попри це, в якийсь момент вони вирішують вбити батьків Сьюзан. Місцева поліція дізнається про це лише через 10 років, коли на задньому дворі знайде останки їхніх тіл.

Як відомо, проєкт отримає чотири епізоди, а на роль чоловіка Олівії Колман поки що проводиться кастинг. Зйомки серіалу стартуватимуть не раніше, ніж навесні 2020 року.



Олівія Колман у серіалі "Корона" / Town and Country