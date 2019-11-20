Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Алісса Мілано кардинально змінила імідж: фото

Голлівудська акторка Алісса Мілано, найбільш відома за участю в серіалі "Всі жінки – відьми", вирішила кардинально змінити імідж. Знаменитість перефарбувала волосся у ліловий колір.

Відповідне фото 46-річна Алісса Мілано опублікувала на офіційній інстаграм-сторінці, розбурхавши мережу. Перед камерою акторка постала у звабливому вбранні фіолетового кольору, багатьма прикрасами та з новою зачіскою. Новий імідж зірки серіалу "Всі жінки – відьми" викликав захват у її прихильників, які засипали її сторінку схвальними коментарями.

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У дописі Алісса Мілано зізналась, що вона перефарбувала волосся у яскравий колір для зйомок. Акторка отримала роль у серіалі The Now, що у перекладі означає "зараз". Саме там вона постане в образі водія евакуатора Сари, яка має ефектний вигляд.

Знайомтесь із Сарою – водієм евакуатора. Прем'єра The Now відбудеться скоро на Quibi,

– зробила анонс Алісса Мілано.



Алісса Мілано до та після зміни іміджу / Instagram / @milano_alyssa

Що відомо про серіал The Now?Це сучасна трагікомедія, яку екранізував популярний стрімінговий сервіс Quibi. За сюжетом, Ед Пул планує повторити долю рідного брата та вчинити самогубство. Однак про плани хлопця дізнається його мама. Окрім цього, батька головного героя також наклав на себе руки, відтак Ед змінює рішення, щоб не травмувати рідних своєю смертю.



Відомо, що головну роль у серіалі виконає Дейв Франко. А от сценарій написав оскароносний Пітер Фаррелі.