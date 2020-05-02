Зірку "Матриці" Джо Пантоліано під час прогулянки збив автомобіль
Відомого американського актора, продюсера та режисера Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки із сім'єю. Його госпіталізували до лікарні із серйозною травмою голови.
Джо Пантоліано, який відомий за ролями у фільмі "Матриця" та серіалі "Клан Сопрано", постраждав у дорожньо-транспортній пригоді. Про це виданню TMZ повідомила його дружина.
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За словами жінки, її коханого збив автомобіль Porsche, який вилетів із сусідньої смуги. У машину врізалася інша автівка. В результаті цього 68-річний Джо відлетів на кілька метрів та вдарився головою об дерев'яний паркан.
Знаменитість госпіталізували до лікарні із глибокою травмою голови. Йому було накладено декілька швів, а вже ввечері актор був вдома.
Джо Пантоліано збив автомобіль / Фото: TMZ
Що відомо про Джо Пантоліано?
Джо Пантоліано – американський актор, продюсер, режисер та сценарист. За серіал "Клан Сопрано" він отримав премію Еммі у номінації "Найкращий актор другого плану в драматичному телесеріалі". Успіх йому принесли ролі аморальних та брехливих героїв – Сайфера у фільмі "Матриця" та Теді Геймла у фільмі "Пам'ятай". За час своєї кар'єри він зіграв у понад сто фільмах та телевізійних серіалах.